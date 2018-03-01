Двое прокуроров, задержанных по делу о взятке в Казани, оказались братьями

Двое прокуроров, задержанные накануне по делу о взятке в 400 тысяч рублей, оказались братьями, их имена - Шамиль и Равиль Сабировы. Об этом сообщает "Реальное время".

Шамиль Сабиров работал помощником прокурора Авиастроительного района, Равиль Сабиров — старшим помощником прокурора Московского района, по данным Следственного комитета, именно он и должен был получить взятку.

Равиль Сабиров в предыдущие годы был прокурором по делу о крушении "Булгарии", делу проректора КНИТУ-КХТИ Абдуллина и делу главы "Свея" Рашида Аитова.

Напомним, братья предложили казанцу за 400 тысяч рублей оказать содействие в постановлении благоприятного приговора в отношении его знакомого в одном из судов города. Казанец, в свою очередь, обратился в правоохранительные органы, 28 февраля прокуроры были задержаны, после чего уволены.

Идет расследование дела, возбужденного по статьям "получение взятки группой лиц в крупном размере" и "посредничество во взяточничестве в крупном размере".