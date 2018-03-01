Наверх
Замурованные заживо и отправленные на усыпление: трогательные истории казанских котиков
17:45, 01.03.201823
«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в последнем матче регулярного чемпионата
19:25, 01.03.20183
Еще одного из руководителей "Татфондбанка" выпустили из-под домашнего ареста
18:15, 01.03.201825
В трех районах Казани в 2 раза превышена норма диоксида азота, образующегося в огне
17:09, 01.03.201828
В Казани мобильное приложение спасло дом от взрыва
В Казани могут приостановить стройку третьего дома ЖК «Симфония»
16:52, 01.03.201812
Реклама
В мэрии рассказали, зачем повесили гигантские буквы на Горьковском шоссе
16:30, 01.03.201830
Двое прокуроров, задержанных по делу о взятке в Казани, оказались братьями
15:59, 01.03.201830
Кто вы онлайн: гигабайты расскажут
Синоптики предупреждают: в Татарстане похолодает до -31 градуса
15:56, 01.03.201812
В Академии наук РТ обнаружили финансовые нарушения почти на 12 млн рублей
15:46, 01.03.201816
В Татарстане назначили нового замминистра образования и науки
15:40, 01.03.201832
Испытано на себе: как сотрудника ProKazan.ru пытался обмануть "серый" дилер
Глава МВД по РТ наградил полицейского, попавшего под огонь стрелка на улице Авангардная
14:53, 01.03.201835
Следователи провели обыски в Росздравнадзоре Татарстана
14:41, 01.03.201823
На «БИМ-радио» стартует второй сезон интеллектуальной игры "УТРОМАНИ "
14:38, 01.03.201811
В Казани к чемпионату мира по футботу выпустят путеводитель по ночному городу
14:09, 01.03.201823
В марте в России вступают в силу новые требования ПДД
13:37, 01.03.201832
Путин: «У нас есть успешный опыт обновления городской среды — в Казани»
13:12, 01.03.201874
В Казани ФСБ поймала двух прокуроров, попросивших 400 тысяч рублей за "хороший" приговор
12:45, 01.03.201835
ЦИК Татарстана отказался признать портреты Путина в школах агитацией перед выборами
12:30, 01.03.201821
На ремонт казанского цирка дополнительно выделили 326 млн рублей
12:14, 01.03.201821
В Казани прошла гражданская панихида по бойцу Росгвардии, который погиб при перестрелке
11:50, 01.03.201828
В Татарстане погиб таксист, который при развороте столкнулся с грузовиком
11:47, 01.03.20189
Лайфхак к 8 марта: кино с 20% кешбэком, косметика с 10%-ным
11:33, 01.03.20181
В Челнах нашли мертвым столяра "КамАЗа" с четырьмя пулями в груди
11:28, 01.03.201812
В Казани определят лучших геймеров республики
11:24, 01.03.20188
ВТБ финансирует строительство крупнейшего Центра семейного отдыха в Татарстане
11:16, 01.03.20181
В Татарстане на депутата завели дело за ложный донос
11:11, 01.03.20189
Финансовый дом «АК БАРС Персона» выступил генеральным партнером фестиваля «Хәрәкәт»
11:11, 01.03.20181
В Татарстане спасли щенка, застрявшего под капотом припаркованной машины
10:59, 01.03.201812
СМИ: ВСМ «Москва-Казань» разработали с ошибочным прогнозом количества пассажиров
10:45, 01.03.201835
Следователи назвали три версии аварии частного самолета в аэропорту Казани
10:30, 01.03.201815
СМИ: россиян хотят проверять на алкоголь и наркотики на работе
10:18, 01.03.201819
Минниханов поблагодарил жителей республики за поздравления через Instagram
09:25, 01.03.201821
В РТ задержали полицейского, который склонял знакомого к распространению наркотиков
09:01, 01.03.201811
Минниханов - Метшину: «У вас потенциал значительно больше»
08:34, 01.03.201814
Татарстанцы поздравили Минниханова с днем рождения, опубликовав видеоролик в соцсети
08:13, 01.03.201854
Сегодня в Казани будет без осадков
06:17, 01.03.2018
В казанском аэропорту частный самолет заблокировал взлетно-посадочную полосу
20:04, 28.02.201848
В Казани к ЧМ-2018 на стадионе появится комнаты для намаза
18:21, 28.02.2018130
НПФ ВТБ заключил договор о сотрудничестве с благотворительным фондом
18:11, 28.02.20184
Российским школам поручили найти склонных к суициду учеников‍
18:06, 28.02.201833
Подборка ProKazan.ru: что подарить и куда сходить на 8 марта
17:59, 28.02.2018
Собчак облила Жириновского водой во время дебатов‍
17:38, 28.02.201867
Минниханов: парки Казани должны сами зарабатывать‍
17:12, 28.02.201875
Сегодня ночью у ALEX FITNESS в ГУМе пройдет ночь распродаж
16:58, 28.02.20187
Верховный суд РТ осудил подполковника Госнаркоконтроля за 10 кг героина
16:53, 28.02.201815
В Казани задержали сотрудников магазина посуды, "заработавших" свыше 200 млн руб
16:42, 28.02.201825
Завтра в Казани ожидается 13 градусов мороза
16:14, 28.02.20181
В Казани оцепили школу из-за сообщения о человеке с оружием
15:59, 28.02.201813
АСВ продлило срок выплат кредиторам Татфондбанка и ИнтехБанка до 28 августа
15:59, 28.02.20187
В Татарстане скончался пассажир "Лады", в которую врезался пенсионер на KIA
15:20, 28.02.201816
Казанцы пожаловались на огромную свалку снега в Советском районе
15:12, 28.02.201827
В Казани осудили 19-летнюю экс-сотрудницу банка, которая подделала подписи клиентов
14:35, 28.02.201819
Семье погибшего при стрельбе в Казани сотрудника Росгвардии дадут квартиру
14:09, 28.02.201864
России с апреля запретят проводить любые новые международные спортивные соревнования
14:08, 28.02.201834
В этом году в Казани на ремонт дорог потратят 5,5 млрд рублей
13:37, 28.02.201824
Стрельба в Борисково: жители дома рассказали, как спасались от стрелка с ружьем
12:43, 28.02.201863
Президент Татарстана прокатился в казанском троллейбусе
12:11, 28.02.201861
Экс-глава Минздрава РТ Адель Вафин назначен советником ректора КФУ
12:05, 28.02.201842
В казанском зоопарке из-за мороза обезьянам подают чай с лимоном
11:38, 28.02.201820
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

Двое прокуроров, задержанных по делу о взятке в Казани, оказались братьями

Двое прокуроров, задержанных по делу о взятке в Казани, оказались братьями
16+
Фото: Равиль Сабиров - справа (realnoevremya.ru)

Двое прокуроров, задержанные накануне по делу о взятке в 400 тысяч рублей, оказались братьями, их имена - Шамиль и Равиль Сабировы. Об этом сообщает "Реальное время".

Шамиль Сабиров работал помощником прокурора Авиастроительного района, Равиль Сабиров — старшим помощником прокурора Московского района, по данным Следственного комитета, именно он и должен был получить взятку.

Равиль Сабиров в предыдущие годы был прокурором по делу о крушении "Булгарии", делу проректора КНИТУ-КХТИ Абдуллина и делу главы "Свея" Рашида Аитова.

Напомним, братья предложили казанцу за 400 тысяч рублей оказать содействие в постановлении благоприятного приговора в отношении его знакомого в одном из судов города. Казанец, в свою очередь, обратился в правоохранительные органы, 28 февраля прокуроры были задержаны, после чего уволены.

Идет расследование дела, возбужденного по статьям "получение взятки группой лиц в крупном размере" и "посредничество во взяточничестве в крупном размере".

N. Vildanov, 01.03.2018, 15:59
Тэги: Криминал
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин01 марта 2018, 16:16
Крысы начали друг друга жрать как я рад
Лучший комментарий
4
46
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 16:28
Два брата - акробата, один - ..уй, другой - лопата!
1
20
Согласны с автором?
Алекс01 марта 2018, 16:35
Менты прокуроры и фсбешники главные твари в стране
13
18
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 16:39
Теперь Абдуллин может обжаловать приговор
1
13
Согласны с автором?
фарида01 марта 2018, 16:40
вот так они ломают людям судьбы и жизнь....взяточники....
0
20
Согласны с автором?
Денис01 марта 2018, 16:43
Они не под себя же брали, несли по любому судьям. Их кто крутить будет?
3
19
Согласны с автором?
горожанин01 марта 2018, 16:55
Когда прокурора Гаврилова М.А. возьмут за его делишки, включая утверждение сфабрикованных обвинительных заключений. Тот ещё фрукт...
0
14
Согласны с автором?
Надир01 марта 2018, 16:55
Ну че сказать. Молодцы.
0
8
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 17:01
Мент гаишнику не кент!
1
7
Согласны с автором?
Герцог01 марта 2018, 17:18
Близнецы даже ломают ноги в один и тот же день
1
3
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 17:24
Аитов больше бы отстегнул и ща бугром.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 17:43
А кто прокурор по делу Мусина, почему он не задержан до сих пор??
0
10
Согласны с автором?
ага01 марта 2018, 18:07
А я подумал, что они сестры. Сразу отлегло после этой новости, уф!
1
3
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 18:12
Напомните пожалуйста, в СССР такое могло быть - что бы в одном из важнейших правоопределяющих институтах государства могли работать столь высокого родства люди???. Если верить этой заметке - это самые близкие люди. Р.С. Априори, семейственность в рабочих профессиях (шахтёры, комбайнёры и т.п.) даже поощрялось, а вот прокурорской среде - есть некоторые сомнения. Это могло и не вязаться с сохранением социалистической законности.............................
1
9
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 18:49
Кто давал рекомендации о назначении братьев на работу в прокуратуру?
0
10
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 18:55
В ответ на комментарий пользователя
Кто давал рекомендации о назначении братьев на работу в прокуратуру?
Развернуть
Там у них непосредственный начальник есть! Щас он слетит! А может и нет- это ж прокуратура!
0
5
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 18:58
2 брата акробата
0
3
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 19:02
Где братья чинуши, там беда. Коррупция,кумовство, взяточничество.
0
9
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 19:29
Все мы до невозмоҗного чересчур влиятельные стали.а молодеҗь җдет выборы.мухаметзянов икрам.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 19:58
Вот так вот и мусина отмазывают, то в СИзо с больнички не выходил, теперь на домашнем, какого прокуроришка подмазали?
0
4
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 20:09
В ответ на комментарий пользователя
Менты прокуроры и фсбешники главные твари в стране
Развернуть
Сам ты тварь поганая. С зоны , видимо, недавно сам откинулся
6
4
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 20:14
В ответ на комментарий пользователя
Они не под себя же брали, несли по любому судьям. Их кто крутить будет?
Развернуть
Пересмотреть надо все приговоры в Московском суде с участием Сабирова. Могут всплыть и другие эпизоды
0
2
Согласны с автором?
Андрей Красвцов01 марта 2018, 20:33
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
0
0
Согласны с автором?
ГЕРАСИМ01 марта 2018, 21:06
На бутылку их надо посадить
0
1
Согласны с автором?
ГЕРАСИМ01 марта 2018, 21:10
В ответ на комментарий пользователя
Они не под себя же брали, несли по любому судьям. Их кто крутить будет?
Развернуть
Они ещё и свои деньги добавляли
0
1
Согласны с автором?
₽¥$01 марта 2018, 22:26
работают братья!
0
1
Согласны с автором?
Горожанини01 марта 2018, 23:04
Да, мельчает народ.. Народ " заяву" пишет не когда деньги жалеет когда его " кидают".....
0
0
Согласны с автором?
Горожанини01 марта 2018, 23:06
А Средней Азии такого не бывает.."дал", " сделал"...." забыли".....
0
0
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 23:06
Гнать всех надо, зажрались(( Москичей посадить на их места, быстро порядок наведут...
0
1
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Довольны ли вы качеством уборки улиц?

До окончания голосования осталось:
Доволен только уборкой дорог, во дворах остаются залежи снегаДоволен только уборкой дворов. Считаю, что дороги можно чистить лучшеНе доволен ни тем, ни другим
Голосов: 20
Голосовать
Голосов: 5
Голосовать
Голосов: 69
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru