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Сегодня в Казани будет без осадков

Сегодня в Казани будет без осадков
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Фото: Гидрометцентр РТ

Сегодня, 2 марта, в Казани ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер юго-западный слабый. Максимальная температура воздуха днем 9-11 градусов мороза. На дорогах гололедица. 

Люция Кашапова, 02.03.2018, 06:18
Тэги: Погода
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