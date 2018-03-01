В Татарстане назначили нового замминистра образования и науки

Новым заместителем министра образования и науки РТ стал 42-летний Станислав Андреев., который занимает пост с 26 февраля. Об этом говорится на сайте ведомства.

Прежде Андреев возглавлял отдел массовой физкультурно-оздоровительной работы в министерстве по делам молодежи и спорту РТ.

Также в разные годы он был советником главы исполкома Казани, преподавателем в КНИТУ-КХТИ.

Напомним, ранее стало известно, что министру образования и науки Татарстана Рафису Бурганову разрешили иметь двух первых замов, а не одного, как ранее. В конце прошлого года на должность первого заместителя министра образования и науки РТ был назначен экс-начальник управления образования Казани Ильсур Хадиуллин.