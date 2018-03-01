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В Татарстане назначили нового замминистра образования и науки

В Татарстане назначили нового замминистра образования и науки
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Фото: mon.tatarstan.ru

Новым заместителем министра образования и науки РТ стал 42-летний Станислав Андреев., который занимает пост с 26 февраля. Об этом говорится на сайте ведомства.

Прежде Андреев возглавлял отдел массовой физкультурно-оздоровительной работы в министерстве по делам молодежи и спорту РТ.

Также в разные годы он был советником главы исполкома Казани, преподавателем в КНИТУ-КХТИ.

Напомним, ранее стало известно, что министру образования и науки Татарстана Рафису Бурганову разрешили иметь двух первых замов, а не одного, как ранее. В конце прошлого года на должность первого заместителя министра образования и науки РТ был назначен экс-начальник управления образования Казани Ильсур Хадиуллин. 

N. Vildanov, 01.03.2018, 15:40
Тэги: Образование
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Комментарии

Горожанин01 марта 2018, 15:45
Да, давайте уж просто минмолодежи переименум в минобраз
Лучший комментарий
2
12
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 15:51
Я удивлен
2
10
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 15:54
А так Это зама назначили
0
3
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 15:56
Что то он, кого то напоминает.... А, Сильвестра (тракторист), одного из.московских.лидеров, которого в начале 90-е, в его 600 -м мерсе, того...
5
7
Согласны с автором?
Изя Шлангбаум01 марта 2018, 16:11
Он был физруком.
4
8
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 16:16
ничего себе ни Марат , ни Ильдар , а Станислав;-)
3
13
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 16:19
Похож на хорошего человека.
7
9
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 16:42
В ответ на комментарий пользователя
Похож на хорошего человека.
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Не очень похож. Почему не татарин??? Тогда в москве надо назначить замом татарина. А кто не согласен - пусть валит в Рязань, дун..г.ызлар!
16
10
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 16:54
В ответ на комментарий пользователя
Не очень похож. Почему не татарин??? Тогда в москве надо назначить замом татарина. А кто не согласен - пусть валит в Рязань, дун..г.ызлар!
Развернуть
Айе:-D
9
5
Согласны с автором?
Герцог01 марта 2018, 17:16
"О сколько он мнгновений чудных вольёт он в просвещенья дух"
Писал за нас ещё нас Пушкин и пел имея к песням слух"
3
1
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 17:30
В ответ на комментарий пользователя
"О сколько он мнгновений чудных вольёт он в просвещенья дух"
Писал за нас ещё нас Пушкин и пел имея к песням слух"
Развернуть
Молчи, придурок.
3
3
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 17:32
В ответ на комментарий пользователя
Он был физруком.
Развернуть
Дмитрий Нагиев и Вол. Владимир?
0
2
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 17:50
урусы подбираются к власти
9
5
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 18:17
В ответ на комментарий пользователя
урусы подбираются к власти
Развернуть
Мокшы
4
2
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 18:37
Физкултура- она же нужна! Чего пристали ?
1
2
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 18:39
В ответ на комментарий пользователя
Ксюш! ну влом туда заходить! Кинь пару фоток хотя бы!
1
0
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 19:16
Такое незамутненное лицо
0
5
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 19:24
В ответ на комментарий пользователя
Он был физруком.
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таким? 8-*
1
0
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 19:28
Профессионалов не берут, только неслучайных трактористов и физруков.
1
2
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Горожанин01 марта 2018, 19:31
Хәерле сәгатьтә!мөхәммәтҗанов икрам.
1
1
Согласны с автором?
Шәһәр кешесе01 марта 2018, 19:54
Бу кеше татарча беләме? Борһанов, кая эшләгән эшең? 100 көн узды!
2
1
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Горожанина01 марта 2018, 19:55
Свято место пусто не бывает,все останется по прежнему,кто бы сомневался.
1
0
Согласны с автором?
СЭР!01 марта 2018, 20:02
Совсем что ли с ума все сошли в минобразовании рт, ведь наделают дуростей и сново будем в позоре!
2
2
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Горожанин01 марта 2018, 20:08
Все просвещенцы за Грудинина.
1
2
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Андрей Красвцов01 марта 2018, 20:33
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
0
0
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Андреева Ольга01 марта 2018, 21:19
[***]
0
0
Согласны с автором?
Андреева Ольга01 марта 2018, 21:27
В ответ на комментарий пользователя
Похож на хорошего человека.
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Спасибо за не предвзятую оценку. Во всяком случае друзья Стаса и коллеги отзываются о нем, как о порядочном человеке. И мне, его маме, это приятно. Стас свой рост по карьере выстроил сам, он из обычной семьи педагогов уже в 4-ом поколении.
0
4
Согласны с автором?
Андреева Ольга01 марта 2018, 21:29
В ответ на комментарий пользователя
Такое незамутненное лицо
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Большое спасибо. Мне приятно
1
3
Согласны с автором?
Андреева Ольга01 марта 2018, 21:31
В ответ на комментарий пользователя
Не очень похож. Почему не татарин??? Тогда в москве надо назначить замом татарина. А кто не согласен - пусть валит в Рязань, дун..г.ызлар!
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А что, хорошие люди только татары, а другие национальности не хорошие?
1
5
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Андреева Ольга01 марта 2018, 21:34
В ответ на комментарий пользователя
урусы подбираются к власти
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" урусы к власти не подбираются, а только исправляют в ней перекосы, допущенные в 90-х, когда во властных структурах было 90 % татар.
2
3
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Урыс Иван01 марта 2018, 22:42
В ответ на комментарий пользователя
" урусы к власти не подбираются, а только исправляют в ней перекосы, допущенные в 90-х, когда во властных структурах было 90 % татар.
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Властных татар в Сибирь!
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