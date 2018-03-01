В Академии наук РТ обнаружили финансовые нарушения почти на 12 млн рублей

Счетная палата Татарстана обнаружила финансовые нарушения в Академии наук РТ на сумму 11,8 млн рублей, сообщает пресс-служба учреждения.

Сообщается, что счетная палата провела аудит эффективности использования бюджетных средств, которые были выделены Академии наук на проведение научных исследований.

- В ходе проверки выяснилось, что Центр исламоведческих исследований так и не использовал видеоконференцсистему стоимостью 208 тыс рублей. А на складе академии выявлены остатки невостребованной научной литературы на сумму 120 тыс. рублей, - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в 2016 году Академия заключила два договора с ООО «Болгарская археологическая экспедиция» на подготовку материалов для создания оригинал-макета книги «Исторический атлас Республики Татарстан» и проведение Международного конгресса исламской археологии. В сумму договоров включен и оплачен НДС в размере 1,1 млн рублей, при том что ООО его плательщиком не является. Также Академия наук переплатила 300 тыс рублей за нежилые помещения.

Отмечается, что все материалы проверки будут переданы в прокуратуру.