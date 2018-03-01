На «БИМ-радио» стартует второй сезон интеллектуальной игры «УТРОМАНИ »

Интересные вопросы, живое общение, позитивный настрой, возможность выиграть 10 000 рублей, развлекаясь и играя - все это игра "УТРОМАНИ ", которую полюбили слушатели «БИМ-радио»

В первом сезоне игры 4 счастливчика стали обладателями главного приза - 10 000 РУБЛЕЙ.

С 1 марта неподражаемые «УтроМэны» - Артем Рычев и Айрат Загриев, вновь «экзаменуют» слушателей на знания из разных областей школьной программы.

Участвуй и ты! «УтроМэны» помогут тебе сорвать куш!

Каждый может забрать 10 000 РУБЛЕЙ в утреннем шоу по будням с 07:00-10:00.

Что для этого нужно? Отправь СМС-заявку на номер 2420 с текстом: «БИМ_ФАМИЛИЯ_ИМЯ_ВОЗРАСТ_ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» и жди звонка!

Подробные условия участия, сроки проведения мероприятия, источник информации об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения читай на официальном сайте bimradio.ru и слушай на люБИМой волне 102,8 FM в Казани.

ВЫИГРЫВАЙ ВМЕСТЕ С «БИМ-РАДИО»!

Для детей старше 12 лет.