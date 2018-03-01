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Следователи провели обыски в Росздравнадзоре Татарстана

Следователи провели обыски в Росздравнадзоре Татарстана
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Фото: скриншот google maps

Сегодня следователи провели обыски в Росздравнадзоре Татарстана, передает ТАСС. Данную информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что проходило изъятие документов по одной из больниц.

- По запросу правоохранительных органов изъят ряд лицензионных документов в рамках уголовного дела в отношении одного из медучреждений республики, - сообщила заместитель руководителя управления Любовь Шайхутдинова.

Однако, в какой именно больнице, она не уточнила.

Напомним, 1 февраля в министерстве здравоохранения РТ прошли обыски. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий». Позже по этому делу задержали замминистра здравоохранения РТ Елену Шишмареву. 7 февраля она была найдена мертвой у себя дома. На теле погибшей эксперты обнаружили 8 ножевых ранений.

Также по делу о мошенничестве замминистра здравоохранения РТ под домашний арест отправлена заведующая кафедрой человеческих ресурсов института управления, экономики и финансов КФУ Елена Фахрутдинова.

Как считает следствие, Фахрутдинова дружила с заместителем министра здравоохранения Еленой Шишмаревой и могла заключать договоры на оказание услуг курсов по повышению квалификации экономических сотрудников медучреждений в образовательном центре «ИПК прогресс», к которому Фахрутдинова имела отношение.

Предварительно, с 2015 по 2017-е годы между сотрудниками медучреждений и компанией заключено более 300 договоров на сумму более 8 миллионов рублей, из которых 5 миллионов оказались на счетах ИП Фахрутдиновой. Расследование продолжается.

 

Люция Кашапова, 01.03.2018, 14:41
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Ага01 марта 2018, 14:54
А Вафлин совсем не при чем...
0
10
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Горожанин01 марта 2018, 14:54
Обыски проведите в больницах. Мы очередь месяцами на операцию стоим. За деньги без очереди. Операции за деньги. Наркоз за деньги. Всех врачей надо проверять. Рожают деньги давай. Болееш деньги давай. Неболеешь. Деньги давай. Умер деньги давай.
Лучший комментарий
4
57
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Горожанин01 марта 2018, 14:55
Через год опомнилась , ,! Давно надо провести обыск ! Ждали , когда Всё с прячут и уничтожат ! МОЛОДЦЫ ,!!!
1
13
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Горожанин01 марта 2018, 14:57
Алан клиник ложные диагнозы ставят. Лечение 35 тысяч плпросили. Обратился в обычную больницу там диагноз непотвердили.
0
25
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Горожанин01 марта 2018, 15:02
В ответ на комментарий пользователя
Обыски проведите в больницах. Мы очередь месяцами на операцию стоим. За деньги без очереди. Операции за деньги. Наркоз за деньги. Всех врачей надо проверять. Рожают деньги давай. Болееш деньги давай. Неболеешь. Деньги давай. Умер деньги давай.
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Пральна говоришь ! Да еще демографию хотят поднять !
0
11
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Горожанин01 марта 2018, 15:19
В ответ на комментарий пользователя
Алан клиник ложные диагнозы ставят. Лечение 35 тысяч плпросили. Обратился в обычную больницу там диагноз непотвердили.
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Раньше был социализм - у врачей были больные . А сейчас - капитализм . У врачей -- клиенты .
0
17
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин01 марта 2018, 15:27
Наверно взяли документы о 10 поликлиники для поверки . Народ часто плачет и истерит в коридорах и кабинетах от" высокого" - ,,качества " лечения ! Ранее обслушивались МЕРТВЫЕ ДУШИ и диагнозы ставят не правельно : вместо ИНФАРТА, постовили ОРЗ и т. д. Врачь предлагала дешевое просроченное лекарство ; а другой еще раньше ренгенолог - молодой(филиал на ул . Короленко, 54 ) продавал и навязывал кремы и мази не аптечные , всем приходящим на ренген.
0
6
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Изя Шлангбаум01 марта 2018, 16:13
Писали что она покончила жизнь самоубийством,нанеся себе 8 ножевых ранений.
0
4
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Алекс01 марта 2018, 16:43
Вафлина расстрелять как собаку
2
1
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Горожанин01 марта 2018, 17:32
Три год жду очереди на компьюторную томографию.
0
2
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Горожанин01 марта 2018, 18:03
В ответ на комментарий пользователя
Три год жду очереди на компьюторную томографию.
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Значит так она нужна тебе. Мне нужна была, так за полчаса всё провернули. Платно конечно, но раз действительно нужно, то некогда права по три года качать, хоть и глубокий пенсионер уже и инвалидность даже есть.
3
4
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Горожанин01 марта 2018, 19:01
Росздравнадзоре

сколько структур непонятных
0
4
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Горожанин01 марта 2018, 19:37
Врачи хуже гайцов гаишник берет пол суммы за твое нарушение а врачи за неправильный диагноз и непроделонную работу
0
2
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Горожанка01 марта 2018, 19:56
Росздравнадзор-это не врачи, а бюрократы, мешающие врачам работать. Эта и другие подобные конторы заинтересованы в том, чтобы врачи заполняли груды ненужной бумаги и у них не было времени на лечение пациента.
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Горожанина01 марта 2018, 19:58
Так быстро провели обыск,и
0
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Горожанина01 марта 2018, 20:05
Отлично,мгновенно провели обыск ,только подождали пока все концы в воду спрятали,Крыша и на этот раз сработала.
0
1
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Дмитрий01 марта 2018, 20:25
В ответ на комментарий пользователя
Обыски проведите в больницах. Мы очередь месяцами на операцию стоим. За деньги без очереди. Операции за деньги. Наркоз за деньги. Всех врачей надо проверять. Рожают деньги давай. Болееш деньги давай. Неболеешь. Деньги давай. Умер деньги давай.
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За Грудинина товарищи !!! Хватит это терпеть !! Долой едресню , вместе с ее главарем !!
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3
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Андрей Красвцов01 марта 2018, 20:33
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
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0
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Гость01 марта 2018, 21:51
В ответ на комментарий пользователя
Значит так она нужна тебе. Мне нужна была, так за полчаса всё провернули. Платно конечно, но раз действительно нужно, то некогда права по три года качать, хоть и глубокий пенсионер уже и инвалидность даже есть.
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Значит пенсия хорошая. раз можешь без очереди позволить себе дорогостоящее обследование. у всех разные возможности, зачем так категорично судить про других
0
3
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Горожанина01 марта 2018, 22:28
У порядочных пенсионеров пенсии шагреневые,едва пока хватает ,если сильно экономить,особенно если одинок.
0
2
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Горожанин01 марта 2018, 23:14
Очень много одиноких старушек - пенсионерок с маленькой пенсией. Которые всегда платят вовремя Ж К Х , но ужасно бедно живут , которые не могут даже необходимые лекарства купить . Но терпят, не жалуются и всю жизнь проработали , но не чего не заработали . Часто вижу их из окна, как они стесняются даже подойти за бесплатной похлёпкой к машине .
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