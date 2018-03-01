Сегодня следователи провели обыски в Росздравнадзоре Татарстана, передает ТАСС. Данную информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что проходило изъятие документов по одной из больниц.

- По запросу правоохранительных органов изъят ряд лицензионных документов в рамках уголовного дела в отношении одного из медучреждений республики, - сообщила заместитель руководителя управления Любовь Шайхутдинова.

Однако, в какой именно больнице, она не уточнила.

Напомним, 1 февраля в министерстве здравоохранения РТ прошли обыски. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий». Позже по этому делу задержали замминистра здравоохранения РТ Елену Шишмареву. 7 февраля она была найдена мертвой у себя дома. На теле погибшей эксперты обнаружили 8 ножевых ранений.

Также по делу о мошенничестве замминистра здравоохранения РТ под домашний арест отправлена заведующая кафедрой человеческих ресурсов института управления, экономики и финансов КФУ Елена Фахрутдинова.

Как считает следствие, Фахрутдинова дружила с заместителем министра здравоохранения Еленой Шишмаревой и могла заключать договоры на оказание услуг курсов по повышению квалификации экономических сотрудников медучреждений в образовательном центре «ИПК прогресс», к которому Фахрутдинова имела отношение.

Предварительно, с 2015 по 2017-е годы между сотрудниками медучреждений и компанией заключено более 300 договоров на сумму более 8 миллионов рублей, из которых 5 миллионов оказались на счетах ИП Фахрутдиновой. Расследование продолжается.