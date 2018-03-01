В Казани к чемпионату мира по футботу выпустят путеводитель по ночному городу

В Казани к чемпионату мира по футболу выпустят путеводитель по ночному городу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Справочник на русском и английском языках в количестве 100 тыс экземпляров будут распространять заведения общепита, гостиницы, волонтеры.

- В путеводитель по ночной Казани войдет информация о смотровых площадках, городских достопримечательностях, общественных пространствах, объектах культурного наследия, коворкингах, гастрономических заведениях, ночных клубах, развлекательных центрах, театрах и кинотеатрах, - говорится в сообщении.

Ожидается, что первые экземпляры выпустят к 15 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани к ЧМ-2018 установят огромную цветочную клумбу в виде футбольного мяча и бутсы.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.