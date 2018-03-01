ЦИК Татарстана отказался признать портреты Путина в школах агитацией перед выборами

Портреты президента России Владимира Путина на стенах школ, где при этом находятся участки для голосования на президентских выборах 2018 года, не являются предвыборной агитацией. Об этом заявил глава Центризбиркома РТ Мидхат Шагиахметов в ответ на обращение челнинского учителя истории Раушана Валиуллина, передает "Idel.Реалии".

Учитель попросил прокуратуру дать разъяснение, является ли нарушением закона о выборах наличие информации об одном из кандидатов в президенты, размещенной на территории избирательных участков, при отсутствии такой же информации о других кандидатах.

В ЦИК, куда было переслано обращение, заявили, что поскольку изначально "портреты несут иную смысловую нагрузку, не относящуюся к выборам президента РФ", то они не являются средством агитации. При этом они "были размещены задолго до кампании по выборам президента РФ 18 марта 2018 года".

В ответ сегодня Раушан Валиуллин отправил в ЦИК новое письмо, в котором отметил, что портреты с Путиным на участках для голосования в нарушение закона распространяют информацию с явным преобладанием сведений о каких-либо кандидате, он потребовал убрать все портреты президента России из школ, где будут голосовать жители России.

Владимира Путина впервые избрали на пост президента страны в 2000 году. Очередные президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года.