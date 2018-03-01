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ЦИК Татарстана отказался признать портреты Путина в школах агитацией перед выборами

ЦИК Татарстана отказался признать портреты Путина в школах агитацией перед выборами
16+
Фото: kremlin.ru

Портреты президента России Владимира Путина на стенах школ, где при этом находятся участки для голосования на президентских выборах 2018 года, не являются предвыборной агитацией. Об этом заявил глава Центризбиркома РТ Мидхат Шагиахметов в ответ на обращение челнинского учителя истории Раушана Валиуллина, передает "Idel.Реалии".

Учитель попросил прокуратуру дать разъяснение, является ли нарушением закона о выборах наличие информации об одном из кандидатов в президенты, размещенной на территории избирательных участков, при отсутствии такой же информации о других кандидатах.

В ЦИК, куда было переслано обращение, заявили, что поскольку изначально "портреты несут иную смысловую нагрузку, не относящуюся к выборам президента РФ", то они не являются средством агитации. При этом они "были размещены задолго до кампании по выборам президента РФ 18 марта 2018 года".

В ответ сегодня Раушан Валиуллин отправил в ЦИК новое письмо, в котором отметил, что портреты с Путиным на участках для голосования в нарушение закона распространяют информацию с явным преобладанием сведений о каких-либо кандидате, он потребовал убрать все портреты президента России из школ, где будут голосовать жители России.

Владимира Путина впервые избрали на пост президента страны в 2000 году. Очередные президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года. 

N. Vildanov, 01.03.2018, 12:30
Тэги: Политика, Владимир Путин, Выборы
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Комментарии

Дмитрий01 марта 2018, 12:53
Лживые уроды из цика !! А директора этих школ , с какой целью повесили портреты этог бандита !!??
Лучший комментарий
7
49
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Горожанин01 марта 2018, 12:55
Нужна экспертиза, давно ли повесили
3
21
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Горожанин01 марта 2018, 13:00
Зачотно лизнули.
5
33
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Горожанин01 марта 2018, 13:05
В ответ на комментарий пользователя
Нужна экспертиза, давно ли повесили
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Там делов - то просто портреты снять до выборов, и тогда не будет точно никаких смысловых нагрузок, иных или не иных, да и денег это не займет. Прокуратура тоже не панацея там такие же как в ЦИК сидят только с еще большими зарплатами.
0
17
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я01 марта 2018, 13:07
В ответ на комментарий пользователя
Зачотно лизнули.
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Профессионалы.:-D
0
17
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Горожанин01 марта 2018, 13:07
На один портрет Грудинина, десять Путиных. Жирика, Титова, Собчак, Явлинсеого.и друтих лиц .практически нет. Это не честно. Идет навязывание одного лица. А это не демократично, не по человечески, не честно и вообще как...
0
34
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Горожанин01 марта 2018, 13:41
зачем весь этот цирк/?
0
16
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Горожанина01 марта 2018, 13:42
Лизоблюды
0
10
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Горожанин01 марта 2018, 14:09
"...а что Титов"?
0
3
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Казанец01 марта 2018, 14:10
Бл@@ь,да его вообще надо уже к лику святых рисовать...теперь вот понимаю своих родителей, которые меня с кухни гнали, когда с соседями на посиделки собирались (середина 70-х)...и вроде по тем временам жили неплохо...
0
9
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Горожанин01 марта 2018, 15:02
В ответ на комментарий пользователя
Лживые уроды из цика !! А директора этих школ , с какой целью повесили портреты этог бандита !!??
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Кто бандит?
9
1
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Горожанин01 марта 2018, 15:31
Все ,
0
3
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Горожанин01 марта 2018, 16:03
Бандитский Петербург, понимаешь.
0
4
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Горожанин01 марта 2018, 16:27
это не портреты, а иконы
0
7
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Горожанин01 марта 2018, 16:48
Пускай не убирают сразу видно кому обещали 80% и можно сделать правильный выбор как сделать так чтобы это не сбылось
0
3
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Горожанин01 марта 2018, 19:03
В ответ на комментарий пользователя
Лживые уроды из цика !! А директора этих школ , с какой целью повесили портреты этог бандита !!??
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гыыыыыы, оне и в садиках висят :-D
0
2
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Горожанин01 марта 2018, 19:47
В ответ на комментарий пользователя
это не портреты, а иконы
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:-D
0
3
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Давно живу01 марта 2018, 20:24
Это не агитация, это рабская психология идолопоклоничества. Скрепы порожденные крепостным правом
0
5
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Андрей Красвцов01 марта 2018, 20:34
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
0
0
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горожанин01 марта 2018, 23:21
При диктатуре всегда везде портреты диктатора.
0
1
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горожанин01 марта 2018, 23:25
Путин в данный момент кто? Президент или кандидат? Или двуликий Янус , получается.
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