В Казани прошла гражданская панихида по бойцу Росгвардии, который погиб при перестрелке

Проститься с ним пришли не только бойцы ОМОН, но и бойцы СОБР, полицейские

Сегодня в Казани прошла гражданская панихида по бойцу Росгвардии Денису Иванченко, который погиб при перестрелке на улице Авангардной. Прощание состоялось на базе ОМОНа на улице Губкина.

Как передает «Татар-информ», проститься с Денисом пришли не только бойцы ОМОН, но и бойцы СОБР, полицейские.

- Это был один из лучших моих сотрудников. Хочу попросить прощения у родственников за то, что мы потеряли такого боевого товарища, - сказал командир роты.

Денис Иванченко родился в Москве, 15 марта ему бы исполнилось 39 лет. В 2013 году он был откомандирован для дальнейшего прохождения службы в МВД по РТ. В 2015 поступил в ОМОН.

Ранее портал ProKazan.ru писал, что Денис Иванченко жил с семьей и тремя детьми в однокомнатной квартире. Старший его сын ходит в первый класс, а в средний — в детский сад, жена не работает.

- Мы будем ходатайствовать о выделении Росгвардией квартиры для семьи Иванченко. Помощь и содействие детям погибшего будут оказывать до их совершеннолетия, - отметил командир ОМОНа МВД по РТ Ильдар Хуснутдинов.

Его похоронят на Самосыровском кладбище Казани.