Лайфхак к 8 марта: кино с 20% кешбэком, косметика с 10%-ным

Держатели банковских карт «МегаФона» в преддверии 8 марта могут получить кешбэк в размере до 20% за покупки подарков близким, походы в кафе и кино

При оплате банковской картой на онлайн рынке «Flowwow» кешбэк составит 20%. Возврат денежных средств за покупку модных аксессуаров в «Диве» для держателей карт составит 15%. А любимую косметику в «РивГош» можно приобрести с кешбэком в 10%. Чтобы маленькие леди получили как можно больше подарков «МегаФон» договорился с интернет-магазином игрушек «Той ру» о возврате 5%.

Банковская карта «МегаФона» и партнеры дарят кешбэк и на заказ развлечений. Посетители сети кофеен «Шоколадница» могут получить возврат денег по своей карте в размере 10%. Сервис покупки билетов в кино «Киноход» дарит 20% скидку при оплате картой «МегаФона».

«Новая акция для держателей банковских карт «МегаФона» позволит клиентам не только порадовать своих друзей и близких, но и получить приятный бонус в виде кешбэка до 20%. Банковская карта «МегаФона», счетом которой является счет мобильного телефона, дает возможность клиентам выгодно и безопасно совершать покупки товаров и услуг, как в интернете, так и офлайн», - прокомментировала операционный директор АО «МегаЛабс» Екатерина Рыжова.

Кешбэк начисляется в соответствии с правилами партнёрской программы лояльности «МегаФона».

Акция, которая проводится совместно с партнерами банковской картой, действует до 31 марта 2018 года.

Подробные условия выпуска карты и обслуживания на https://bank.megafon.ru/ .

Эмитент карты ООО «банк Раунд».

*Текст материала предоставлен партнером