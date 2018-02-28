В Казани определят лучших геймеров республики

4 марта в Казани пройдет гранд-финал Киберспортивной лиги Татарстана, который определит лучшие команды республики сразу в 6 популярных игровых дисциплинах - Dota 2, CS: GO, League of Legends, FIFA 18, Hearthstone, Mortal Kombat X

Геймеры поборются за призовой фонд в размере 300 000 рублей. Масштабное событие организуют федерация компьютерного спорта России в Татарстане, крупнейшая киберспортивная площадка Поволжья ARTCORE и телеком-оператор «Дом.ru».

Зональные этапы Киберспортивной лиги Татарстана прошли в Мамадышском, Лаишевском, Тетюшском, Азнакаевском районах. Участниками 48 отборочных туров стали более 1500 спортсменов-любителей Татарстана.

Гостей Гранд-финала ждет большая развлекательная программа с конкурсами и розыгрышем подарков, зона виртуальной реальности, тематические активности, фотозоны и т. д. Турнир посетят специальные гости: президент Российской федерации компьютерного спорта Дмитрий Смит.профессиональный комментатор по Dota 2, работающий на студии Ruhub, Рустам Adekvat Мавлютов, игрок в CS: GO, легионер киберспортивного клуба Natus Vincere Денис electronic Шарипов, киберфутбольный блогер Дмитрий FAVOR1TE Герасимов.

Также на турнире пройдет фестиваль косплея G – GENERATION, участники которого смогут продемонстрировать своих персонажей любителям комиксов, игр, аниме, фильмов и сериалов, встретиться с единомышленниками и поделиться опытом создания костюмов. Призовой фонд фестиваля - 70 000 рублей.

«Федерация компьютерного спорта приветствует проведение такого значимого турнира, как Киберспортивная лига Татарстана. Уверены, мероприятие вызовет большой интерес киберспортивного сообщества и порадует зрелищными играми», - комментирует президент ФКС России Дмитрий Смит.

«Отличный интернет очень важен для всех любителей компьютерного спорта. Мы постоянно работаем над тем, чтобы интернет был именно таким – быстрым и стабильным, с низким пингом. По данным Speedtest, основанным на миллионах тестов российских пользователей, «Дом.ru» признан провайдером самого быстрого домашнего интернета – 2017. Будем рады видеть поклонников киберспорта на гранд-финале», - отмечает Максим Горностаев, директор казанского филиала «Дом.ru».

Билеты на гранд-финал в КРК «Корстон» (4 марта, с 10.00 до 22.00) можно купить на сайте Kassir.ru, в киберцентре ARTCORE или выиграть в группе «Домашние новости» в «ВКонтакте».

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