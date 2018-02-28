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В Челнах нашли мертвым столяра «КамАЗа» с четырьмя пулями в груди

В Челнах нашли мертвым столяра "КамАЗа" с четырьмя пулями в груди
16+
Фото: соцсети

В Набережных Челнах накануне в 39 комплексе нашли застреленным 55-летнего столяра "КамАЗа", информацию из соцсетей подтвердил источник ProKazan.ru.

Предварительно, тело рабочего с четырьмя пулями в груди нашли у него дома накануне вечером.

- На месте происшествия были также найдены четыре гильзы, сейчас идет проверка данного происшествия, - сообщили ProKazan.ru.

Расследованием занимается Следственный комитет.

A. Nabiullin, 01.03.2018, 11:28
Тэги: Смерть, Набережные Челны
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Комментарии

Горожанин01 марта 2018, 11:41
Ну самоубийство же...
0
2
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Горожанка01 марта 2018, 11:42
Скажут самоубийство. Как Шишмарева. Только та 8 раз себя ножом убила, а этот 4 раза застрелился.
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9
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Ага01 марта 2018, 11:44
100% самоубийство, от не разделённой любви к напарнику:-D
1
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