СМИ: ВСМ «Москва-Казань» разработали с ошибочным прогнозом количества пассажиров

В расчетах учитывалось, что будут отменены скоростные поезда «Ласточка» и «Стриж» до Нижнего Новгорода

В проекте высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва-Казань» на первых участках пассажиропоток может оказаться ниже прогнозного, пишет «Коммерсантъ».

- Спрогнозированный пассажиропоток ВСМ на участке Москва—Владимир — 1,03 млн человек в 2020 году и 3,3 млн — в 2030-м, на участке Москва—Нижний Новгород — 1,7 млн и 5,3 млн человек соответственно, - говорится в сообщении.

Однако данные расчеты вызывают сомнения. Ранее в расчетах учитывалось, что будут отменены скоростные поезда «Ласточка» и «Стриж» до Нижнего Новгорода и электрички на этом направлении. Но в РЖД и администрации Нижегородской области опровергают предположения об отмене поездов.

Напомним, ранее сообщалось, что в бюджете России на строительство ВСМ "Москва - Казань" не предусмотрено ни рубля, об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов. При этом в октябре появились сообщения, что ВСМ "Москва - Казань" не будет, сначала магистраль могут построить сначала до Владимира, а судьба участка до Казани будет решаться потом.

Предполагается, что строительство участка ВСМ составит 4 года. В конце 2016 года сообщалось, что РЖД сдвинуло запуск ВСМ Москва—Казань не менее чем на два года — на 2022-2023 годы. Длина ВСМ Москва – Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч. На трассе организуют остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних четырнадцати.