Следователи назвали три версии аварии частного самолета в аэропорту Казани

Среди версий - техническая неисправность самолета, ошибка пилота и ненадлежащая подготовка воздушного судна к полету

В Следственном комитете России назвали три версии, из-за которых частный самолет Cessna 750 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Казани, инцидент случился накануне вечером.

Основные версии - это техническая неисправность самолета, ошибка пилота и ненадлежащая подготовка воздушного судна к полету, при этом у следствия претензий к руководству аэропорта нет.

- Накануне в СМИ высказывались мнения относительно того, что к данному инциденту могло привести обледенение взлетно-посадочной полосы. Это классическая версия при выкате самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. Однако это не подтвердилось, претензий к ней нет. Она чистая, нормальная, - цитирует "Интерфакс" слова старшего помощника руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК Дмитрия Захарова.

Напомним, накануне в 16:30 у частного самолета, прилетевшего из Барселоны, при приземлении разрушились две покрышки правого шасси. В результате аэропорт был закрыт почти до 20:00. По данным Telegram-канала Mash, на борту была оперная певица Аида Гарифуллина, Ольга Гарифулина и Фарида Мухамедзянова. Никто не пострадал.