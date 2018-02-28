СМИ: россиян хотят проверять на алкоголь и наркотики на работе

В России на предприятиях могут ввести добровольное тестирование на алкоголь и наркотики. Об этом пишут «Известия».

Как отметили в Минздраве РФ, такой опыт уже есть на Новолипецком металлургическом заводе. Но пока это тестирование не стало массовым.

- Сейчас мы занимаемся тем, чтобы войти во все трудовые коллективы, - говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что регулярные проверки - затратный процесс, но оценивают ежегодные потери ВВП из-за алкоголя и наркотиков в 5%.