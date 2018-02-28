Минниханов поблагодарил жителей республики за поздравления через Instagram

Президент Татарстана Рустам Минниханов на своей станице в Instagram поблагодарил жителей республики за поздравления.

- Огромные слова благодарности всем, кто через Instagram, Вконтакте меня поздравил. Желаю всем успехов, счастья, здоровья, - сказал Минниханов.

Напомним, президенту РТ исполняется 61 год. Сегодня Минниханов совершит рабочую поездку в Москву. Ожидается, что он встретится с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым. Также заслушает ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, которое начнется в 12.00 по московскому времени.