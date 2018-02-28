В РТ задержали полицейского, который склонял знакомого к распространению наркотиков

В Татарстане задержали 32-летнего заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Елабужскому району Марата Шайхинурова. Он подозревается в превышении должностных полномочий и незаконном обороте наркотиков, сообщает Следственный комитет РТ.

По версии следствия, Шайхинуров в целях повышения показателей склонял своего знакомого к незаконному распространению наркотиков.

- Полученные от полицейского наркотики, мужчина должен был сбывать наркозависимым людям. А после «сделки» покупателей задерживали и привлекали к уголовной ответственности, - рассказали в ведомстве.

Так, на предложение полицейского мужчина согласился, но сразу же сообщил обо всем сотрудникам правоохранительных органов.

- В результате грамотно спланированных следственных действий после передачи полицейским знакомому наркотического средства весом 0,96 грамма, он был задержан. В ходе обыска, проведенного в гараже Шайхинурова, изъято еще 3,92 грамма аналогичного наркотического вещества растительного происхождения, - говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.