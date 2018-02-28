Минниханов - Метшину: «У вас потенциал значительно больше»

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил мэру Казани Ильсуру Метшину увеличить долю малого бизнеса в валовом территориальном продукте до 50%. Об этом глава республики заявил накануне в ходе заседания Казгордумы, передает пресс-служба мэрии города.

- 38% в валовом территориальном продукте доля малого и среднего бизнеса недостаточно. У вас потенциал значительно больше, - сказал Минниханов.

Отмечается, что численность занятых на малых предприятиях составляет 180 тысяч человек – это 29% от населения.

- Оборот малых предприятий составил почти 350 млрд рублей. Сумма налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса в бюджет города составила 3,3 млрд рублей - это почти 30% от общей суммы налоговых доходов, - сообщил мэр Казани.