Татарстанцы поздравили Минниханова с днем рождения, опубликовав видеоролик в соцсети

Главе республики сегодня исполняется 61 год

Сегодня, 1 марта, президент Татарстана Рустам Минниханов отмечает свой день рождения. Главе республики исполняется 61 год.

Так, утром в соцсетях появился поздравительный видеоролик, в котором известные в республике блогеры и звезды местной эстрады, поют отрывки песен на татарском, русском и английском языках.

Свой день рождения президент проведет по традиции на работе. Сегодня у Рустама Минниханова запланирована встреча с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым и ряд других мероприятий.

Справка



Минниханов Рустам Нургалиевич родился 1 марта 1957 года, с. Новый Арыш Рыбно-Слободского района Татарской АССР.



Образование:

В 1978 году окончил Казанский сельскохозяйственный институт, специальность «механизация сельского хозяйства», квалификация «инженер-механик».

В 1986 г. окончил заочный институт советской торговли, специальность «товароведение и организация торговли продовольственными товарами», квалификация «товаровед высшей квалификации», г.Москва.



Трудовая деятельность:

В 1978-80 гг. - инженер-диагностик Сабинского районного объединения "Сельхозтехника".

В 1980-83 гг. - старший энергетик, главный энергетик Сабинского леспромхоза.

В 1983-85 гг. - зам. председателя правления Сабинского райпо.

В 1985-90 гг. - председатель правления Арского райпо, в 1990-92 гг. - председатель Арского райисполкома, в 1992-93 гг. - первый зам. главы администрации Арского района.

В 1993-96 гг. - глава администрации Высокогорского района.

В 1996-98 гг. - министр финансов Республики Татарстан.

В 1998 г. возглавил Правительство Республики Татарстан.

С 25 марта 2010 года - Президент Республики Татарстан.

С 24 марта 2015 года - временно исполняющий обязанности Президента Республики Татарстан.

С 18 сентября 2015 года - Президент Республики Татарстан.

Ученая степень, звание:

Доктор экономических наук (2003 год).

Женат, воспитывает сына. Увлекается автоспортом. Заслуженный мастер спорта.