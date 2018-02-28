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Татарстанцы поздравили Минниханова с днем рождения, опубликовав видеоролик в соцсети

Татарстанцы поздравили Минниханова с днем рождения, опубликовав видеоролик в соцсети
16+
Фото: ProKazan.ru
Главе республики сегодня исполняется 61 год

Сегодня, 1 марта, президент Татарстана Рустам Минниханов отмечает свой день рождения. Главе республики исполняется 61 год.

Так, утром в соцсетях появился поздравительный видеоролик, в котором известные в республике блогеры и звезды местной эстрады, поют отрывки песен на татарском, русском и английском языках.

Свой день рождения президент проведет по традиции на работе. Сегодня у Рустама Минниханова запланирована встреча с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым и ряд других мероприятий.

Справка

Минниханов Рустам Нургалиевич родился 1 марта 1957 года, с. Новый Арыш Рыбно-Слободского района Татарской АССР.

Образование:
В 1978 году окончил Казанский сельскохозяйственный институт, специальность «механизация сельского хозяйства», квалификация «инженер-механик».
В 1986 г. окончил заочный институт советской торговли, специальность «товароведение и организация торговли продовольственными товарами», квалификация «товаровед высшей квалификации», г.Москва. 

Трудовая деятельность:
В 1978-80 гг. - инженер-диагностик Сабинского районного объединения "Сельхозтехника".
В 1980-83 гг. - старший энергетик, главный энергетик Сабинского леспромхоза.
В 1983-85 гг. - зам. председателя правления Сабинского райпо.
В 1985-90 гг. - председатель правления Арского райпо, в 1990-92 гг. - председатель Арского райисполкома, в 1992-93 гг. - первый зам. главы администрации Арского района.
В 1993-96 гг. - глава администрации Высокогорского района.
В 1996-98 гг. - министр финансов Республики Татарстан.
В 1998 г. возглавил Правительство Республики Татарстан.
С 25 марта 2010 года - Президент Республики Татарстан.
С 24 марта 2015 года - временно исполняющий обязанности Президента Республики Татарстан.
С 18 сентября 2015 года - Президент Республики Татарстан.
Ученая степень, звание:
Доктор экономических наук (2003 год).
Женат, воспитывает сына. Увлекается автоспортом. Заслуженный мастер спорта. 

Люция Кашапова, 01.03.2018, 08:13
Тэги: Рустам Минниханов
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Комментарии

Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин01 марта 2018, 08:28
Здоровья и самое главное ума ;-)
3
15
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 08:37
Пенсионер,вали с власти
4
24
Согласны с автором?
Ильнур Рамазанов01 марта 2018, 08:37
Иди на пенсию, и живи на пенсию.
Лучший комментарий
2
37
Согласны с автором?
Дед01 марта 2018, 08:42
Сопляк ещё, на 10 лет моложе меня.
3
2
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 08:50
Сделай всем подарок на свой день рождения: ВАЛИ НА ПЕНСИЮ !!!
1
23
Согласны с автором?
Jules Winnfield01 марта 2018, 08:56
Бабай-2
3
5
Согласны с автором?
12801 марта 2018, 09:00
Хор наш поёт тебе, родимый
И кумыс течёт рекой.
С Днём Рожденья, наш любимый
Кровопивец дорогой!
0
15
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 09:04
Тэк знэщит спасибо дэ
2
2
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 09:04
Кто все эти люди?
1
4
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 09:06
61 год, а ума нет.
0
13
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 09:06
...ну, не кАшляй!
0
3
Согласны с автором?
Дед01 марта 2018, 09:22
В ответ на комментарий пользователя
61 год, а ума нет.
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Ум у его есть, у его совести нет.
2
12
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 09:36
Похоже когда приходишь во власть, деньги сами по себе текут тебе в карман...
0
7
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 10:09
Ума, красоты - остальное у него есть.
2
2
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин01 марта 2018, 10:18
В ответ на комментарий пользователя Ильнур Рамазанов
Иди на пенсию, и живи на пенсию.
Развернуть
На МРОТ, как большинство.шансов пенсионеров с трудовым стажем!
0
9
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин01 марта 2018, 10:18
В ответ на комментарий пользователя
Кто все эти люди?
Развернуть
Хде?
2
3
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 10:21
В ответ на комментарий пользователя
Сопляк ещё, на 10 лет моложе меня.
Развернуть
Зато всем ''навсегда '' обеспечен, домик в деревне оаэ, вертолёт и т.д. А старше.и у тебя как у латыша. .. й да душа. :-D:-D:-D
0
5
Согласны с автором?
Руслан01 марта 2018, 11:01
В ответ на комментарий пользователя
Ум у его есть, у его совести нет.
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У него не ума, не совести!
0
4
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 11:34
В ответ на комментарий пользователя
Благодаря Вашей энергии и упорству Мир знает о Татарстане и татарах, как достойных жителей Земли.
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Мир должен знать о Татарстане и татарах, благодаря самому народу, а не какому-то Минниханову...
0
4
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 11:56
В 61 год- долларовый миллиардер(с женой) -достойный результат за 8 лет президентства!!! ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!! Воруем дальше.....
0
3
Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 12:28
В ответ на комментарий пользователя
В 61 год- долларовый миллиардер(с женой) -достойный результат за 8 лет президентства!!! ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!! Воруем дальше.....
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Видимо с зарплаты понемногу откладывал, вот и накопил...
0
0
Согласны с автором?
Дед01 марта 2018, 12:30
В ответ на комментарий пользователя
Зато всем ''навсегда '' обеспечен, домик в деревне оаэ, вертолёт и т.д. А старше.и у тебя как у латыша. .. й да душа. :-D:-D:-D
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А мне миллионы не нужны, я построил для себя дом, квартиру отдал младшему сыну с внуком, остальные шестеро моих детей живут за границей я их любя называю предателями отчей земли, для меня главное дети и внуки здоровые и живут самостоятельно независимо старший сын живёт в Канаде работает полицейским,зпвет меня на ПМЖ,,и как я могу уехать со своей родины? Это предательство своих отцов, это моё мнения!
0
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Согласны с автором?
Горожанин01 марта 2018, 12:42
В ответ на комментарий пользователя
Сделай всем подарок на свой день рождения: ВАЛИ НА ПЕНСИЮ !!!
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Вот 18 марта не дадим сбыться обещанным 80 % , тогда и не только он на пенсию уйдет
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