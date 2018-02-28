Российским школам поручили найти склонных к суициду учеников‍

В школах будут проверять родителей для выявления склонных к суициду детей. По данным экспертов, большинство детей идут на этот шаг из-за проблем в семье.

На таких тестированиях родителей научат выражать любовь к своим детям, а также узнают, насколько они близки. Так, предполагается на собрании задавать не только общие вопросы о состоянии ребенка, но и личные: «Было ли рождение ребенка желанным?», «Говорите ли вы ему ласковые слова?» и другие.

В группу риска могут попасть также двоечники и даже отличники, которых ранят их неудачи. Предложения по профилактике детских суицидов проработают Минобрнауки и Минздрав России, сообщают «Известия».