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Российским школам поручили найти склонных к суициду учеников‍

Российским школам поручили найти склонных к суициду учеников‍
16+
Фото: архив ProKazan.ru

В школах будут проверять родителей для выявления склонных к суициду детей. По данным экспертов, большинство детей идут на этот шаг из-за проблем в семье.

На таких тестированиях родителей научат выражать любовь к своим детям, а также узнают, насколько они близки. Так, предполагается на собрании задавать не только общие вопросы о состоянии ребенка, но и личные: «Было ли рождение ребенка желанным?», «Говорите ли вы ему ласковые слова?» и другие.

В группу риска могут попасть также двоечники и даже отличники, которых ранят их неудачи. Предложения по профилактике детских суицидов проработают Минобрнауки и Минздрав России, сообщают «Известия».

N. Vildanov, 28.02.2018, 18:06
Тэги: Дети
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Комментарии

Димон28 февраля 2018, 18:24
На родительском собрании учитель будет учить родителей любить детей. Я лично, плохо это себе представляю.
0
14
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Горожанин28 февраля 2018, 18:39
Найти и расстрелять
11
5
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Психолог28 февраля 2018, 18:56
Среди двоечников самый низкий % суицидников, как правило это дети с высоким IQ.
0
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Горожанин28 февраля 2018, 19:01
В ответ на комментарий пользователя
На родительском собрании учитель будет учить родителей любить детей. Я лично, плохо это себе представляю.
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А ты, я посмотрю, мама чоле им всем. Любишь лезть в бабские дела.
8
0
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Дед28 февраля 2018, 19:19
Школа должна учить а не выевлять, отменить нужно это безтолковое ЕГЭ и перейти на обучение которое было в СССР.
3
12
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Горожанин28 февраля 2018, 19:36
В ответ на комментарий пользователя
А ты, я посмотрю, мама чоле им всем. Любишь лезть в бабские дела.
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Яжежмать. :-D
0
4
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Горожанин28 февраля 2018, 19:36
Учителей пусть тоже проверят, некоторые особи так детей гнобят мама не горюй. Ненавидишь детей-уходи с этой работы, нечего детям портить жизнь.
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0
21
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Давно живу28 февраля 2018, 20:04
А нет - так воспитать
0
2
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Горожанин28 февраля 2018, 20:08
Однозначно,обнадёживает и всегда выручает родная мать,семья и конечно как не странно любимый или любимая воспитательница.мухаметзянов икрам.
0
3
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Горожанин28 февраля 2018, 20:13
116 одни психи избалованные
4
4
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Горожанин28 февраля 2018, 20:45
Балалар үз-үзләрен үтермәс өчен илдә яшәү кимәлен күтәрергә, Рәсәйдә булдырылган нәфрәт атмасфирысын бетерергә кирәк.
0
3
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Горожанин28 февраля 2018, 20:46
Типично для проходимцев руководителей - заниматься чем угодно, кроме прямых обязанностей, местами хуже слона в посудной лавке.
0
5
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Руслан28 февраля 2018, 21:03
Полшколы на учет к психиатру!
0
2
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Горожанин28 февраля 2018, 21:23
Ща назначат детей...
0
1
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Горожанин28 февраля 2018, 22:18
Вот до чего довел режим Путина!
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Горожанин28 февраля 2018, 22:32
Не травмируйте лишний раз детей. Проверьте учителей, большинству из них не место на работе с детьми.
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Горожанин28 февраля 2018, 23:32
В ответ на комментарий пользователя
На родительском собрании учитель будет учить родителей любить детей. Я лично, плохо это себе представляю.
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Дальше что? Что ты себе это представить не можешь? А кто ты, Галилео Галилей?
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Горожанин28 февраля 2018, 23:35
Почему учитель должен любить всех детей ? Он должен давать знания , а родители любить и воспитывать своих детей !
0
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Горожанин01 марта 2018, 00:14
О. Это до чего же нужно дойти, чтобы мнение интернет-пустышки что-то значило в твоей жизни.
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