Верховный суд РТ осудил подполковника Госнаркоконтроля за 10 кг героина

Сегодня Верховный суд Татарстана вынес обвинительный приговор бывшему начальнику службы по контролю за легальным оборотом наркотиков УФСКН по РТ Юрию Казакулову и его подельнику казанцу Рустему Фатыхову, передает «Татар-информ».

В ходе следствия было установлено, что в 2011 году Казакулов, решив повысить показатели служебной деятельности, приобрел у Фатыхова 100 граммов героина.

- Затем он смешал героин с сахаром, увеличив вес до 10 кг. После они эти наркотики подбросили на территорию рынка ООО «Витарус» в Казани, а позже организовали фиктивное обнаружение, - говорится в сообщении.

В результате суд приговорил Юрия Казакулова к 8 годам колонии общего режима. Также суд лишил его звания подполковника полиции. Он был арестован в зале суда. Рустем Фатыхов также получил 8 лет колонии строго режима с учетом того, что в 2015 году Ново-Савиновский районный суд Казани вынес ему приговор по другому делу и это наказание он не отбыл.