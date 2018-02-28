В Казани задержали сотрудников магазина посуды, «заработавших» свыше 200 млн руб

В Казани сотрудники МВД и ФСБ накануне задержали четверых жителей города, включая двух сотрудников компании "Мир посуды", которые на незаконном обналичивании заработали свыше 200 млн рублей. Информацию об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Предварительно, четверо человек - 46-летний и 35-летний бизнесмены, 46-летняя директор и 38-летняя главный бухгалтер посудной компании около 3 лет с 2014 года, не имея регистрации и лицензии на проведение банковских операций и используя реквизиты различных юрфирм, проводили незаконные финансовые транзакции в интересах клиентов за комиссионное вознаграждение. Общий размер их дохода составил около 200 млн рублей.

По данному факту возбуждено дело по статье "Незаконная банковская деятельность", накануне дома у подозреваемых были проведены обыски, была обнаружена оргтехника, использующаяся для осуществления платежей посредством систем банк-клиент, печати и реквизиты подконтрольных фирм, телефоны и сим-карты, наличные денежные средства в российских рублях и иностранной валюте, включая доллары, евро, чешские кроны, на общую сумму более 1,7 млн рублей.

- Троим подозреваемым мера пресечения будет избрана, четвертый (главный бухгалтер) находится под подпиской о невыезде, - сообщили ProKazan.ru.