АСВ продлило срок выплат кредиторам Татфондбанка и ИнтехБанка до 28 августа

Агентство по страхованию вкладов продлило срок расчета с кредиторами "Татфондбанка" и "Интехбанка" с 28 февраля по 28 августа 2018 года, сообщает пресс-служба АСВ.

Выплаты будут получать кредиторы первой очереди, требования которых включены в реестр. Клиентам Татфондбанка будут перечислять 15,14% от суммы требований, клиентам ИнтехБанка — 11,7%.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что Агентство по страхованию вкладов через суд потребовало от клиентов рухнувших "Татфондбанка" и "ИнтехБанка" вернуть средства, снятые со счетов в «сомнительный период».

3 марта ЦБ отозвал лицензии у трех татарстанских банков - "Татфондбанка", "ИнтехБанка" и "Анкор банка". В дальнейшем были возбуждены дела в отношении руководства банка.

Все новости по теме можно прочитать по ссылке.