В Казани оцепили школу из-за сообщения о человеке с оружием

Накануне утром в Казани оцепили 137 школу из-за сообщения о человеке с оружием.

Как рассказали порталу ProKazan.ru в пресс-службе УМВД по Казани, поступило сообщение, что по школе ходит вооруженный человек. На место прибыли сотрудники полиции.

- Провели оцепление, эвакуировали людей из здания школы. Но данная информация не подтвердилась, - рассказали в пресс-службе.

Позже выяснилось, что звонила 16-летняя школьница. Таким образом она решила пошутить, не зная о последствиях.

- В настоящее время на девочку составлен административный протокол по статье 19.13 кодекса об административных правонарушениях, - добавили в ведомстве.

Отметим, что заведомо ложный вызов спецслужб влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 1 до 1,5 тыс рублей.