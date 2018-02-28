В Казани осудили 19-летнюю экс-сотрудницу банка, которая подделала подписи клиентов

В Казани осудили 19-летнюю экс-сотрудницу одного из банков, которая подделала подписи клиентов, оформив на них два кредита. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

- В сентябре и августе 2017 года подсудимая, находясь на рабочем месте, используя данные двух клиентов, оформила на имя последних 2 кредитных договора на общую сумму 72 тыс. рублей. При этом злоумышленница подделала подписи клиентов в договорах, воспользовавшись светокопиями их паспортов, - сообщили в прокуратуре.

Ее признали виновной в совершении преступления по статье "мошенничество", она признала вину, девушку приговорили к 1 году 9 месяцам ограничения свободы.

Напомним, ранее в в Казани осудили 20-летнюю сотрудницу банка Елену Пичугину, которая украла деньги у клиента через мобильный банк.