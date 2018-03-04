Бензиновый ревизор: хорошее ли обслуживание на казанских АЗС?

Мы посетили пять заправок и проверили уровень обслуживания в каждой

Предисловие

Раз уж мы берем на себя роль народного контроля, то и рассказывать будем исключительно с точки зрения потребителя. Без претензии на профессиональность мнения и, не дай бог, сравнения одной заправки с другой. Нам бы не хотелось получать претензии от работников сетей, поэтому мы просто поделимся впечатлением от увиденного, стараясь сильно не обременять текст оценочными суждениями. Этот материал станет хорошей «обратной связью» для администраций всех увиденных нами объектов.

На что будем смотреть

Мы не отбирали заправки по особым критериям, просто заехали на ближайшие от офиса. Для оценки мы определили пять важных критериев:

1) Наличие заправщика или приспособлений для самостоятельной заправки (салфетки, одноразовые перчатки). В такую погоду (на момент написания текста температура на улице установилась в районе – 25 градусов) даже несколько минут, проведенных на морозе, могут обернуться болезнью.

2) Вежливость персонала. Работники – лицо компании. Согласитесь, одна словесная перепалка с кассиром с утра может испортить настроение на весь день.

3) Внешний вид персонала. Персонал должен выглядеть опрятно, желательно одет в униформу. Внешний вид сотрудника – тоже в какой-то мере является визитной карточкой компании.

4) Предложили товар в дорогу? Всегда приятно ощущать, что кто-то о вас заботится. Даже если это такая мелочь, как предложение взять с собой в дорогу стакан кофе, чтобы не замерзнуть в такую погоду.

5) Нальют ли бензин в пластиковую тару? Это вопрос с подвохом, поскольку на большинстве заправок нельзя разливать бензин в стеклянную бутылку или пластиковую канистру. Это может спровоцировать пожар и другие неприятности. Подробнее об этом можно почитать тут.

Итак, запасаемся пластиковой пятилитровкой и в путь.

Татнефтепродукт

Подъехав к АЗС мы не обнаружили заправщиков, поэтому сами заправили машину. Перчаток и салфеток тоже не оказалось. Когда мы зашли, кассир с нами поздоровался, она была не особо заинтересована в общении, но и не грубила.

Выглядела работница заправки опрятно, одета была в униформу. После того, как мы рассчитались, с собой нам ничего не предложили, хотя рядом была большая витрина с закусками и аксессуарами для автомобиля. После оплаты я попросил девушку долить бензина в бутылку, поскольку путь меня ждет не близкий, но она четко отказала, мотивируя это правилами сети. Впечатление осталось нормальное, но оно было подпорчено холодом, который пришлось терпеть, заправляя машину.

Татнефть

На второй АЗС нас ожидал заправщик, который поздоровался и помог заправить автомобиль. Также на стене рядом с колонкой висели салфетки для рук. Кассиры и заправщик были одеты в униформу компании. Заправщик - в комбинезон, а кассиры - в блузки и жилетки с галстуком.

Во время оплаты кассир предложила взять с собой кофе и жвачку, мы отказались. После оплаты нам пожелали хорошего дня. Только в такой мороз понимаешь, насколько важно, что касса находится внутри подогреваемого помещения. Мы попросили заправщика отлить часть оплаченного бензина в канистру, на что он объяснил опасность такого шага: бывает разный пластик и бензин может его разъесть. После заправки он пожелал хорошего дня. Впечатление осталось позитивное, чувствовалась заинтересованность персонала в качественном обслуживании.

Лукойл

Третьим пит-стопом стала заправка Лукойл, на которой была огромная очередь. На АЗС работал заправщик, но он был один и не справлялся с восемью колонками. Очередь была также на кассе, пришлось померзнуть. Перчатки для заправки мы сами попросили у кассира. Девушка оказалось вежливой, предоставила нам их и извинилась за доставленные неудобства. С униформой также не было проблем, но из-за открытого окна на кассе, на работнице была куртка.

После оплаты нам ничего не предложили и мы пошли за тарой, чтобы проверить кассира на "вшивость". Но очередь была длинная, а на улице было слишком холодно. Мы решили не ждать и уехали. Если говорить в целом, впечатление осталось неплохое, пусть даже эта заправка провалилась почти по всем пунктам.

Шелл

Когда мы подъехали к колонке на заправке Шелл, нас встретил вежливый заправщик и уточнил, каким мы будем заправляться бензином. Возле каждой колонки стоял отдельный человек.

Все сотрудники были одеты в униформу, выглядели опрятно и были вежливы. Кассир предложил перекусить бургером или хот-догом, но мы отказались. Очень настойчиво предлагали карту постоянного клиента, пришлось почти отбиваться от нее. Мы пожаловались кассиру, что нам нужно ехать далеко в другой район республики и попросили налить бензин в пластиковую бутыль, но нам снова отказали. Впечатление осталось хорошее, но его подпортил чересчур настойчивый кассир.

Ирбис

На Ирбисе не было очереди, но один заправщик не справлялся с потоком машин. Возле колонок были одноразовые перчатки, поэтому с неторопливостью заправщика было проще смириться.

Внутри нас ожидала приятная женщина средних лет, которая поинтересовалась "Как дорога в такой мороз?" и предложила согреться при помощи кофе. Остальные работники также были вежливы и выглядели опрятно. Заправок Ирбис мало по городу и пришлось ехать почти в Дербышки, чтобы найти ближайшую. Когда мы уже заканчивали заправляться, заправщик дошел до нашей машины. Мы попросили перелить часть бензина в нашу тару, на что он возразил и запретил это делать. В целом, впечатление осталось приятное, несмотря на несобранность заправщика.

Итог

Обслуживание на заправках Казани находится на высоком уровне. В отличии от многих других сфер, работники на заправках ходят в униформе и вежливо общаются. Самая главная проблема на сегодня - самообслуживание в холодную погоду. Если на АЗС нет заправщика и касса находится не в теплом помещении, то проще проехать пару лишних километров, чем отморозить себе конечности.