В этом году в Казани на ремонт дорог потратят 5,5 млрд рублей

В текущем году в Казани на ремонт дорог потратят 5,5 млрд рублей. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин.

Так, по словам градоначальника, 4,5 млрд рублей будет выделено на ремонт автомобильных дорог, еще 1 млрд рублей — на дворы.

- Планируем отремонтировать 39 участков дорог по маршрутам чемпионата мира по футболу и 93 участка дорог с повышенной концентрацией ДТП, - сказал Метшин.

Кроме того, в планах также установить новые дорожные знаки, светофоры, ограждения.

Кстати, расходы на ремонт дорог в столице РТ выросли почти в 2,5 раза.