В казанском зоопарке из-за мороза обезьянам подают чай с лимоном

В казанском зоопарке из-за холодов животным увеличили порции корма, в клетки добавили сена, а обезьянам и вовсе подают чай с лимоном. Об этом сообщается в Instagram зооботсада.

- Обезьянам в целях профилактики в нос закапывают иммуностимулирующие препараты и дают чай с лимоном. Помимо этого их рацион увеличили овощами и фруктами, которые богаты витаминами, - говорится в сообщении.

Как пишет «Интерфакс», некоторые животные уже вышли из зимней спячки.

- Бурый медведь Кучум уже вышел из спячки, чувствует себя хорошо. А бурый медведь Фома еще спит, - рассказали сотрудники зоопарка.

Отметим, что такая холодная погода продлится до конца недели.