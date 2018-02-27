Жизнь раненного при стрельбе в Казани сотрудника полиции вне опасности. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил источник.

- Ранение получил 28-летний капитан полиции. Он был госпитализирован в РКБ с огнестрельным ранением правого бедра. Ему была сделана операция. Сейчас его жизни ничто не угрожает, - рассказали ProKazan.ru.

Напомним, накануне вечером около 20.00 в Борисково произошла перестрелка в доме на улице Авангардной. Стрельбу открыл мужчина в нетрезвом состоянии. Он ранил одного из сотрудников полиции. Кроме того, смертельную рану получил один из бойцов спецназа. У него остались жена и трое детей.