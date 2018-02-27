«Вы неспособные люди»: Минниханов раскритиковал глав районов

Накануне президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе совместной коллегии Минэкономики и Минпромторга РТ, которая была посвящена повышению производительности труда, раскритиковал министра информатизации и связи РТ Романа Шайхутдинова, а также глав ряда районов.

Так, поводом для критики стали низкие оценки, которые Татарстан получил за организацию деятельности многофункциональных центров.

- Нужны программные продукты. Роман Шайхутдинов, наверное, здесь? Вот человек, который пока не приложил достаточно усилий. Я думаю, что с нашей стороны будет оказана поддержка, но мне стыдно за то, что мы оказались в этой ситуации. Мы всегда считали себя лидерами, но в данной ситуации вы недорабатываете, - цитирует «Реальное время» слова Минниханова.

Далее президент акцентировал свое внимание на теме малого и среднего бизнеса. А в частности, глава республики был недоволен, как в отдельных районах развиваются промышленные площадки. Он уточнил, что речь идет о промплощадках Аксубаевского, Камско-Устьинского, Новошешминского, Нурлатского, Пестречинского и Рыбнослободского районов.

Глава республики также остался недоволен и невостребованностью программ обучения предпринимательству.

- Что это такое? Вообще, стыд, позор. Бесплатно такие программы делаются, и у вас никакого интереса нет. Значит, вы работать не хотите. Вы неспособные люди, у вас никакой перспективы на ваших территориях нет, - заключил он.