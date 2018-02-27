СМИ: устроивший стрельбу в доме на Авангардной мужчина погиб

По некоторым данным, стрелок покончил с собой, по другим - убит полицией

34-летний Александр Петров, устроивший стрельбу в доме по улице Авангардная в Казани, погиб, об этом сообщает телеканал "Рен ТВ".

Мужчина открыл стрельбу из помпового ружья, зарегистрированного на него. Он забаррикадировался в собственной квартире и начал стрелять из окна.

В результате пострадали четыре человека, погиб сотрудник Росгвардии, участкового ранили в ногу.

По некоторым данным, стрелок покончил с собой, по другим - убит полицией. Как сообщает "Реальное время", убитым оказался напарник стрелка, а сам стрелок жив.

По неофициальным данным, в доме, где шла стрельба, перекрыли газ, так как один из подозреваемых грозился взорвать дом.

Официально данную информацию не комментируют.