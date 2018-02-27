На месте стрельбы в Казани идет спецоперация под руководством врио главы МВД по РТ

СМИ сообщают о втором стрелке

В Казани на улице Авангардная проводится операция по задержнию 34-летнего Александра Петрова, обстрелявшего трех человек, об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ. Руководство операцией осуществляет врио министра внутренних дел по республике Татарстан Рафаиль Гильманов.

По неофициальным данным, злоупотребляющий алкоголем мужчина приехал к своей бывшей жене в гости, она отказалась пускать его в дом. В результате он начал стрелять в дверь квартиры из ружья, на место приехал участковый - его ранили выстрелом в ногу, дальше на место приехал спецназ, в какой-то момент стрелок неожиданно открыл огонь. От полученных ранений один из бойцов погиб на месте.

При этом, по данным "Бизнес Online", стрелявших было двое. Один, предположительно был ликвидирован сотрудниками полиции и Росгвардии, второй забаррикадировался в здании.

По другим сообщениям, ссылающихся на МВД, преступник решил не сдаваться полиции и застрелился. А его сообщник все еще прячется в квартире.

На первом этаже здания, где случилась стрельба, расположен отдел полиции "Промышленный".