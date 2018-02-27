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В Казани на Волге нашли замерзшего насмерть мужчину

В Казани на Волге нашли замерзшего насмерть мужчину
16+
Фото: архив ProKazan.ru

В Казани на реке Волга накануне утром, 26 февраля, нашли замерзшего насмерть мужчину, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

- Около 8 часов утра на льду реки около улицы Большая нашли тело неизвестного мужчины возрастом примерно в 50 лет с признаками обморожения, - сообщили ProKazan.ru.

Сейчас выясняются причины смерти мужчины.

A. Nabiullin, 27.02.2018, 17:05
Тэги: Смерть
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Комментарии

Горожанин27 февраля 2018, 17:36
Порыбачил неудащно
2
2
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Горожанин27 февраля 2018, 17:41
Голодают ведь, надо порыбачить. Но , возможно, сердце. В любом случае опасное развлечение.
1
3
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Горожанин27 февраля 2018, 18:17
нашли не мужчину, а его тело
4
0
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Бабайка27 февраля 2018, 18:36
Что за жизнь? Странное отношение к СУДЬБЕ...Жаль родных,как-то еще надо пережить такое...
0
7
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ТатарчоноК27 февраля 2018, 18:57
..налоговая, ещё один ФИГ вам..
2
2
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Горожанин27 февраля 2018, 19:25
С Услона шёл пешком, что.ле, в белокаменую?
0
3
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Горожанин27 февраля 2018, 19:27
В ответ на комментарий пользователя
С Услона шёл пешком, что.ле, в белокаменую?
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Или наоборот,в Услон. Не написано же, что удочки, мормышки рядом были.
0
3
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Герцог27 февраля 2018, 19:30
Я тоже лет пять так назад решил испытать свою воинскую закалку и решил перейти Волгу до противоположного берега и обратно.Ну и приняв 100 грамм вышел из речного порта.Только вышел иду мимо ракет и теплоходов похрустывая ботинками как из конуры собака на меня.Ладно что она на цепи была и я шёл чуть подальше, а то бы цапнула. Так гаркнула аж сердце вздрогнуло.Иду дальше закуриваю, слабым сотовым снимаю островки с гнущимися от ветерка кустами.Изображения расплываются так как фотографирую в движении.Как на картинах Сальвадора Дали. Закуриваю.Всё ближе деревня.Прошёл по улице и обратно в Казань.Решил идти через конец деревни прямо на Аракчино.Какой -то дельтопланерист приземлился и хочет взлететь со льда ,но не получается.Другой аж висел над деревней.Дело под Новый год.Нисколько не выдохся.Свежий воздух как из поддона бъёт в лицо.Лёд местами гладкий вперемежку со снегом.Видны ёлочки Аракчино.Там потом видится щебень на.берегу.Иду к щебню,практически не устал,но хочется домой-ведь через шесть часов Новый год. Завидел автобус,хорошо-значит дойду-только бы выйти к остановке.Вышел на остановку.Там парень с девушкой стоит-они в Казань.Я рад выдержал-прошёл где-то 12 км-туда по Волге и обратно.В Казани ещё выпил 100 грамм. Всё нормально.Новый@год встретил, но на следующий день ощутил сильную боль в зубах-коронки какбы стали не родными и холодными.
2
2
Согласны с автором?
Горожанка27 февраля 2018, 19:50
В ответ на комментарий пользователя
Я тоже лет пять так назад решил испытать свою воинскую закалку и решил перейти Волгу до противоположного берега и обратно.Ну и приняв 100 грамм вышел из речного порта.Только вышел иду мимо ракет и теплоходов похрустывая ботинками как из конуры собака на меня.Ладно что она на цепи была и я шёл чуть подальше, а то бы цапнула. Так гаркнула аж сердце вздрогнуло.Иду дальше закуриваю, слабым сотовым снимаю островки с гнущимися от ветерка кустами.Изображения расплываются так как фотографирую в движении.Как на картинах Сальвадора Дали. Закуриваю.Всё ближе деревня.Прошёл по улице и обратно в Казань.Решил идти через конец деревни прямо на Аракчино.Какой -то дельтопланерист приземлился и хочет взлететь со льда ,но не получается.Другой аж висел над деревней.Дело под Новый год.Нисколько не выдохся.Свежий воздух как из поддона бъёт в лицо.Лёд местами гладкий вперемежку со снегом.Видны ёлочки Аракчино.Там потом видится щебень на.берегу.Иду к щебню,практически не устал,но хочется домой-ведь через шесть часов Новый год. Завидел автобус,хорошо-значит дойду-только бы выйти к остановке.Вышел на остановку.Там парень с девушкой стоит-они в Казань.Я рад выдержал-прошёл где-то 12 км-туда по Волге и обратно.В Казани ещё выпил 100 грамм. Всё нормально.Новый@год встретил, но на следующий день ощутил сильную боль в зубах-коронки какбы стали не родными и холодными.
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Рассказал как рассказ сочинил !
0
3
Согласны с автором?
Горожанин27 февраля 2018, 20:02
В ответ на комментарий пользователя
Рассказал как рассказ сочинил !
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Главное, коронки жалко))
0
3
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Горожанин27 февраля 2018, 20:08
Надеюсь это был мой шумный сосед.
1
2
Согласны с автором?
Герцог27 февраля 2018, 20:21
В ответ на комментарий пользователя
Рассказал как рассказ сочинил !
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Дельтопланеристы с мотором меня видели...Всё было именно так
0
1
Согласны с автором?
Горожанка27 февраля 2018, 20:26
В ответ на комментарий пользователя
Дельтопланеристы с мотором меня видели...Всё было именно так
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:-P Молодец !
0
3
Согласны с автором?
ТатарчоноК27 февраля 2018, 20:28
Герцог, удачи тебе.. Будь всегда живучим и успешным не только в Проказани..
3
4
Согласны с автором?
Горожанин27 февраля 2018, 21:36
С главами примерзшего звали ясави храм шин.
0
0
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Горожанин27 февраля 2018, 21:42
Сарибиечия мадарисея в России не хрена себе делать не надо платить налоги и налоги платить налоги и платить за них налог
0
0
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Горожанин28 февраля 2018, 00:49
В ответ на комментарий пользователя
Дельтопланеристы с мотором меня видели...Всё было именно так
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Мотор тебя, точно не помнит. Спорим, на твои коронки?
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