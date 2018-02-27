Минниханов потребовал производить больше молока в Татарстане‍

Президент РТ Рустам Минниханов дал поручение увеличить производство молока в Татарстане, сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Назип Хазипов.

- Президентом республики поставлена задача увеличить производство молока до 2 млн тонн, мяса — до 700 тысяч тонн в год и продуктивность коров — до 6 тысяч литров на одну корову к 2020 году, — заявил чиновник, передает "Татар-информ".

В прошлом году, к примеру, этот показатель составил в среднем 5 тысяч 447 литров.

Напомним, ранее стало известно, что Россельхознадзор перенес срок введения ограничений на поставки в Россию молока и некоторых других видов молочной продукции из Белоруссии на 6 марта. Первоначально предполагалось, что запрет вступит в силу с понедельника, 26 февраля. О готовящемся ограничении импорта из Белоруссии молока, сливок, сгущенного молока, молочной сыворотки и некоторой другой молочной продукции Россельхознадзор сообщил в конце прошлой недели.