В Казани осудили покупателей-шантажистов, вымогавших деньги за просроченные продукты

Сегодня, 27 февраля, Приволжский районный суд Казани вынес приговор 40-летнему Анвару Петрову и 21-летнему Ансару Сайфутдинову, которые вымогали деньги у директоров магазинов за просроченные продукты. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РФ.

Как установило следствие, с 2014 года Петров вместе со своим несовершеннолетним на тот момент товарищем действовали по схеме: молодой человек в присутствии своего старшего товарища убеждал продавца продать ему алкоголь. После, предъявив продавцу паспорт и чек, предлагали заплатить им деньги, а в случае отказа угрожали обратиться в Роспотребнадзор.

Когда молодому человеку исполнилось 18 лет, «тайные покупатели» изменили схему. Так, они находили на полках магазина просроченную продукцию, а после этого требовали деньги у директора взамен на то, что не будут сообщать о просрочке в Роспотребнадзор. За каждую проверку они просили по 3 тысячи рублей.

В ходе следствия были собраны доказательства по 34 эпизодам вымогательств. Таким образом, Анвара Петрова приговорили к 4 годам, а Ансара Сайфутдинова к 3 годам. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии общего режима.