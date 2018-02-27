В Казани нашли амфетаминовую лыжню

В Казани задержали лыжников, которые разбрасывали по лыжне пакетики с амфетамином, об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

По данным следствия, два парня - 26 и 28 лет - получали крупные партии наркотика, после чего расфасовывали их на более мелкие и раскладывали в условленные тайники.

- В момент задержания подельники под видом лыжников разбрасывали по дороге пакетики с "товаром". Сотрудники полиции задержали их на лыжне. У каждого из них было обнаружено и изъято по 15 граммов амфетамина, - сообщили в МВД.

Полицейские обыскали квартиру одного из подозреваемых и нашли там мобильный телефон, где имелась информация об адресе оптовой закладки - неподалеку от остановки в поселке Левченко. Всего у подозреваемых было изъято 136,61 грамма психотропного вещества, что, по примерным оценкам, составляет 700 средних разовых доз.

Возбуждено дело по статье "Покушение на сбыт психотропных веществ в крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору", оба парня были арестованы.