Бывший посол США назвал Казань фантастическим городом

Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал Казань фантастическим городом, посоветовав американским туристам посетить столицу Татарстана. Об этом он написал в своем Twitter.

- Казань — фантастический город. Американские туристы, если вы едете отдыхать в Россию и хотите посетить что-то еще, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, это должна быть Казань! — написал Макфол.

Kazan is a fantastic city. American tourists, if you can add a 3rd city to Moscow & St. Petersburg on your Russian holiday, make it Kazan ! https://t.co/NZyCWPfnUX — Michael McFaul (@McFaul) 26 февраля 2018 г.

Макфол руководил американской дипмиссией в России с 2012 по 2014 годы. До этого был специальным помощником президента США Барака Обамы по вопросам национальной безопасности.

Напомним, в воскресенье в Казань прилетел действующий посол США в России Джон Хантсман вместе с женой, сегодня он улетит обратно в Москву.

Джон Хантсман накануне назвал КФУ одним из величайших университетов, которые он посещал. Студентов вуза, как отмечает в аккаунте посольства в соцсетях, он назвал "невероятно" талантливыми, равно как и их преподавателей.