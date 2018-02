Бывший посол США назвал Казань фантастическим городом

Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал Казань фантастическим городом, посоветовав американским туристам посетить столицу Татарстана. Об этом он написал в своем Twitter.

- Казань — фантастический город. Американские туристы, если вы едете отдыхать в Россию и хотите посетить что-то еще, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, это должна быть Казань! — написал Макфол.

Kazan is a fantastic city. American tourists, if you can add a 3rd city to Moscow & St. Petersburg on your Russian holiday, make it Kazan ! https://t.co/NZyCWPfnUX