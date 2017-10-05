Экс-глава «Татфондбанка» лично приехал в суд, на котором его оставили под домашним арестом

Верховный суд Татарстана удовлетворил ходатайство следственного комитета о продлении домашнего ареста экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину, передает «Бизнес Онлайн».

Таким образом, он останется под домашним арестом до 16 мая. Также суд разрешил ему ежедневные прогулки.

Отметим, что в этот раз Мусин лично приехал в суд, до этого он участвовал в заседаниях по видеозаписи.

Напомним, 26 января Роберт Мусин был отпущен из следственного изолятора под домашний арест. Ранее экс-глава ТФБ полностью признал вину в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями по предъявленным эпизодам, ущерб от которых составил 24,6 млрд рублей.