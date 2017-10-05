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Под Казанью на пожаре погибли пенсионер и его подруга

Под Казанью на пожаре погибли пенсионер и его подруга
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Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

В Высокогорском районе Татарстана в селе Камаево накануне на пожаре в частном доме погибла 80-летний пенсионер и его 68-летняя подруга, также проживающая в этом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожар бревенчатом доме начался около 15 часов, на место выехали пожарные. Огонь удалось потушить только спустя час, дом сгорел полностью, тогда же были найдены обожженные тела двух пенсионеров.

Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

N. Vildanov, 27.02.2018, 11:13
Тэги: Происшествия
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Комментарии

горожанин27 февраля 2018, 11:42
Вообще брёвна надо делать из бетона ,а сверху покрыть золочёным тонким металлом.И прямо можно собирать как конструктор.Доски тоже из бетона или нержавеющег металла сверху и всё на винтах.Купил такой набор на заводе ,вывез на трёх Камазах и айда с другом собирай.
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Изя Шлангбаум27 февраля 2018, 12:25
А они пьяные,были?Дом горел целый час.
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Горожанин27 февраля 2018, 12:44
В ответ на комментарий пользователя
А они пьяные,были?Дом горел целый час.
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Поглядели бы, как ты в 80 лет трезвый с пожара убежал
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