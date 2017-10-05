Под Казанью на пожаре погибли пенсионер и его подруга

В Высокогорском районе Татарстана в селе Камаево накануне на пожаре в частном доме погибла 80-летний пенсионер и его 68-летняя подруга, также проживающая в этом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожар бревенчатом доме начался около 15 часов, на место выехали пожарные. Огонь удалось потушить только спустя час, дом сгорел полностью, тогда же были найдены обожженные тела двух пенсионеров.

Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.