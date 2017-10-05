СМИ: болельщики смогут пройти на матчи ЧМ-2018 с наркотиками при наличии рецепта

Болельщики смогут пройти на матчи чемпионата мира по футболу в России с наркотическими и психотропными препаратами при наличии рецепта от врача, пишут «Известия».

Как сообщили в пресс-службе оргкомитета «Россия-2018», подлинность документа будут проверять сотрудники силовых структур.

- Иностранцы имеют право ввезти в Россию несколько сотен запрещенных в стране препаратов, если подтверждено их использование в медицинских целях, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ФИФА запретила во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России проносить на стадионы селфи-палки, зонтики длиной более 25 см, штативы для фото- и видеотехники, а также дроны.

Всего в список вошли около 50 позиций. Помимо стандартного запрета на пронос оружия, взрывчатки, пиротехники, алкоголя и т. д., под запрет также попали дроны и музыкальные инструменты (за исключением дудок и горнов). Также под запрет попала еда (за исключением детского питания), бронежилеты, материалы экстремистского характера, косметика, стеклянные контейнеры и бутылки, велосипеды (самокаты, ролики, скейтборды), термосы, складные стулья и скамейки.