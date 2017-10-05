В Татарстане учеников поставили на колени, чтобы спасти директора школы от увольнения

Директор школы написала заявление после отравления трех детей в школьном бассейне

В Альметьевске учеников 3-го класса поставили на колени, чтобы спасти директора школы от увольнения. Фотография стоящих на коленях детей появилась в соцсетях и вызвала общественных резонанс.

На фото видно, что дети стоят на коленях и изображают фигуру в форме сердца в поддержку своего директора, которая якобы была вынуждена уволиться из-за ЧП в школьном бассейне, которое произошло 7 февраля. Во время занятия плаванием в бассейне три ученика отравились парами хлора. После инцидента бассейн временно закрыли.

Однако другие пользователи соцсетей утверждают, что детей поставили на колени ради снимка для конкурса в честь Дня защитника Отечества.

- Родители, опомнитесь, вы что творите? Как вы позволяете своим детям вставать на колени? Дурдом. Какой бы директор хороший ни был, пусть доказывает свою невиновность сама. Или вы с детства показываете им их место? Дети такого унижения не заслуживают, - стали оставлять гневные комментарии пользователи соцсетей.

- Почему дети должны стоять на коленях даже добровольно, даже в знак поддержки?! Это аморально.

Однако, как пишет «Вечерняя Казань», директор школы уволилась по собственному желанию еще до ЧП в бассейне.