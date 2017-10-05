В Татарстане экс-заместитель главврача тоннами похищала топливо у неотложки

В Альметьевске экс-заместитель главного врача станции скорой помощи 54-летняя Фания Фаттахова тоннами похищала топливо, предназначенное для заправки автомобилей городской неотложки, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что сумма ущерба превысила 600 тыс рублей.

По версии следствия, женщина передавала своим знакомым специальные топливные карты, оформленные на ГАУЗ в сети автозаправочных станций ООО «Татнефть-АЗС Центр».

- При помощи этих карт знакомые Фаттаховой заправляли на АЗС свои автомобили, а ей передавали вознаграждение в размере 20 рублей за каждый литр топлива, - говорится в сообщении.

Таким образом, за 7 месяцев ей удалось похитить более 4 тонн бензина марки АИ‑92 на сумму более 141 тыс рублей и 10 тонн дизельного топлива на сумму более 346 тыс рублей.

Женщину удалось разоблачить в мае 2017 года. Тогда она во всем созналась и выплатила деньги. Однако позже стало известно и о других кражах топлива. На этот раз Альметьевский городской суд назначил ей 1 год лишения свободы.