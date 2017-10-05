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В Татарстане экс-заместитель главврача тоннами похищала топливо у неотложки

В Татарстане экс-заместитель главврача тоннами похищала топливо у неотложки
16+
Фото: ProKazan.ru

В Альметьевске экс-заместитель главного врача станции скорой помощи 54-летняя Фания Фаттахова тоннами похищала топливо, предназначенное для заправки автомобилей городской неотложки, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что сумма ущерба превысила 600 тыс рублей.

По версии следствия, женщина передавала своим знакомым специальные топливные карты, оформленные на ГАУЗ в сети автозаправочных станций ООО «Татнефть-АЗС Центр».

- При помощи этих карт знакомые Фаттаховой заправляли на АЗС свои автомобили, а ей передавали вознаграждение в размере 20 рублей за каждый литр топлива, - говорится в сообщении.

Таким образом, за 7 месяцев ей удалось похитить более 4 тонн бензина марки АИ‑92 на сумму более 141 тыс рублей и 10 тонн дизельного топлива на сумму более 346 тыс рублей.

Женщину удалось разоблачить в мае 2017 года. Тогда она во всем созналась и выплатила деньги. Однако позже стало известно и о других кражах топлива. На этот раз Альметьевский городской суд назначил ей 1 год лишения свободы.

Люция Кашапова, 27.02.2018, 08:16
Тэги: Суд
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Комментарии

Горожанин27 февраля 2018, 08:23
Всего один год ??? Такая борьба с коррупцией напоминает лечение онкологии анальгином .
Лучший комментарий
2
52
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Горожанин27 февраля 2018, 08:38
За крысятничество у скорой эту мразь надо сжечь живьем
3
21
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2527 февраля 2018, 08:40
Реформа здравоохранения удалась... Впрочем, как и любая другая реформа...
1
23
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Горожанин27 февраля 2018, 08:49
Мразь
1
12
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Горожанин27 февраля 2018, 08:51
Главный врач белый и пушистый? Ничего не замечал по наивности?
1
27
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Горожанин27 февраля 2018, 08:52
Развблачили конкуренты коллеги !!! Ай да коллектив !
2
4
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Алекс27 февраля 2018, 08:53
Мало твари дали , в Казани никто не тормошит этот гадюшник
1
14
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Горожанин27 февраля 2018, 09:02
Какой процент главврач получал?
0
13
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Горожанин27 февраля 2018, 09:04
Главврач, как Чубайс и Иванов С. наблюдал за своими подчиненными и мысленно осуждал их : типа - Федя, ты не прав.
1
2
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Горожанин27 февраля 2018, 09:27
Открыли америку, такая схема работает во всех бюджетных организациях
1
10
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Горожанин27 февраля 2018, 09:34
В ответ на комментарий пользователя
Всего один год ??? Такая борьба с коррупцией напоминает лечение онкологии анальгином .
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Простой человек банку варенья украдет ,его по полной раскрутят !!!! А этим моральным уродам,все с рук сходит!!!!!!!!!!!>-(
0
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Горожанин27 февраля 2018, 11:06
Рыба тухнет с головы. А ловля блох.,результата не даст.
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Горожанин27 февраля 2018, 11:09
Если посмотреть на недвижимость чиновничества и двидимость,то можно без суда и следствия,отпралять на востановление городов Севморпути.Видимо ВВП и планирует вместе с Росгвардией прорежать криминальные структуры чиновничества ,видно по тому накалу задерданий и выявлений
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Герцог27 февраля 2018, 12:11
Просто он помогал врачам платить за квартиру-население живёт на@воеенном режиме -всё отключено лишнее-едят одну картошку и макароны.Как в@блокадном Ленинграде живут(чроссияне.должен же придти революционер который(спасёт народы России от прозябания.
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