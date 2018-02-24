Власти Казани установили ежемесячные доплаты для приемных семей в 2 тыс рублей

Власти Казани установили ежемесячные доплаты для приемных семей в размере 2 тыс рублей на одного ребенка. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в сборнике документов исполкома города.

Отмечается, что выплата ежемесячных стимулирующих доплат будет производиться в пределах средств, предусмотренных сводной бюджетной росписью города.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Казани хотят освободить семьи с детьми-инвалидами от налога на имущество. Сегодня в Казани живут 3967 семей с детьми-инвалидами. Так, сумма их налогов на имущество составляет 12 млн рублей в год.

В свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин поддержал данную инициативу, сказав, что данный вопрос будет рассмотрен на сессии Казанской городской Думы.