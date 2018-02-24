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Власти Казани установили ежемесячные доплаты для приемных семей в 2 тыс рублей

Власти Казани установили ежемесячные доплаты для приемных семей в 2 тыс рублей
16+
Фото: ProKazan.ru

Власти Казани установили ежемесячные доплаты для приемных семей в размере 2 тыс рублей на одного ребенка. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в сборнике документов исполкома города.

Отмечается, что выплата ежемесячных стимулирующих доплат будет производиться в пределах средств, предусмотренных сводной бюджетной росписью города.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Казани хотят освободить семьи с детьми-инвалидами от налога на имущество. Сегодня в Казани живут 3967 семей с детьми-инвалидами. Так, сумма их налогов на имущество составляет 12 млн рублей в год.

В свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин поддержал данную инициативу, сказав, что данный вопрос будет рассмотрен на сессии Казанской городской Думы.

Люция Кашапова, 26.02.2018, 18:52
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин26 февраля 2018, 19:24
"Приемных семей" -это как? Неужели нельзя грамотно обозначить тему!
1
12
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Горожанин26 февраля 2018, 19:49
А почему же нет доплат семьям, у которых свои дети? Чем они хуже?
2
15
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Ага26 февраля 2018, 20:10
Вот это щедрость!
0
7
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Дмитрий26 февраля 2018, 20:21
Это было бы очень смешно , если бы не было так грустно !! Ваша щедрость , чертовы чинуши превзошла все границы морали и совести , которых у вас нет !!
1
15
Согласны с автором?
Горожанин26 февраля 2018, 20:42
Странное голосование, с чего метро должно ремонтировать дороги?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин26 февраля 2018, 20:53
Народ, не обольщайтесь! После выборов неслыханная щедрость властей закончится...
0
6
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Ага26 февраля 2018, 20:57
В ответ на комментарий пользователя
Странное голосование, с чего метро должно ремонтировать дороги?
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С Новым Годом!
0
1
Согласны с автором?
Горожанин26 февраля 2018, 20:58
В ответ на комментарий пользователя
Народ, не обольщайтесь! После выборов неслыханная щедрость властей закончится...
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Щедрость не заканчивается, налоги увеличиваются. Закон неубывания денежных знаков.
0
2
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Горожанин26 февраля 2018, 21:07
В ответ на комментарий пользователя
С Новым Годом!
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Новый Год утратил свою значимость в свете постоянных кризисов. Не рано еще объявлять очередной?
1
0
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Горожанин26 февраля 2018, 21:09
Старым , одиноким пенсионеров МЭР подкиньте бабла , чтобы не голодали , чтобы не стояли в очереди с бомжами , за тарелкой похлебки !!! Дай дожить еще не много достойно , , ! Но за ЖХК вовремя плачу , чтобы не быть бомжом , но не ел давно мясо , рыбу и т. д . Учился , работал ,похоронил близких , не курил , не пил , а Нищий пенсионер ! Нас таких очень много .
Лучший комментарий
0
19
Согласны с автором?
Абдула26 февраля 2018, 21:13
Ага у одних заберут, другим прибавят!!! Отнимут у пенсионеров и у других семей с детьми. Введя новый налог на сараи, бани и туалеты, включая летние беседки и теплицы. И то, что этот сарай и туалет разваливается, никого не колышит!!! И это как раз после выборов!!!!!!!!!!!!!!!/!!! А дальше наверное налог на яблони, вишни и т.д.!!!!
3
5
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Горожанин26 февраля 2018, 21:18
В ответ на комментарий пользователя
Новый Год утратил свою значимость в свете постоянных кризисов. Не рано еще объявлять очередной?
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А он будет, надо же связать невъездность в некоторые страны некоторых лиц с растратами. Иже сюда валютные кредиты частных компаний, которых банкротят когда себе надо, айда пошел.
0
2
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Горожанин26 февраля 2018, 21:27
В ответ на комментарий пользователя
А он будет, надо же связать невъездность в некоторые страны некоторых лиц с растратами. Иже сюда валютные кредиты частных компаний, которых банкротят когда себе надо, айда пошел.
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Вот это самое ужасное в России, либо ты живешь сегодняшним днем, либо весь твой труд и время все равно заберут.
0
2
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Горожанин26 февраля 2018, 21:32
В ответ на комментарий пользователя
А почему же нет доплат семьям, у которых свои дети? Чем они хуже?
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там есть материнский капитал, вообще-то. декретные выплачивают еще
2
1
Согласны с автором?
Горожанин26 февраля 2018, 21:33
В ответ на комментарий пользователя
Ага у одних заберут, другим прибавят!!! Отнимут у пенсионеров и у других семей с детьми. Введя новый налог на сараи, бани и туалеты, включая летние беседки и теплицы. И то, что этот сарай и туалет разваливается, никого не колышит!!! И это как раз после выборов!!!!!!!!!!!!!!!/!!! А дальше наверное налог на яблони, вишни и т.д.!!!!
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таблетку забыли выпить? Зачем такую чушь писать?
2
3
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Горожанин26 февраля 2018, 21:34
В ответ на комментарий пользователя
Старым , одиноким пенсионеров МЭР подкиньте бабла , чтобы не голодали , чтобы не стояли в очереди с бомжами , за тарелкой похлебки !!! Дай дожить еще не много достойно , , ! Но за ЖХК вовремя плачу , чтобы не быть бомжом , но не ел давно мясо , рыбу и т. д . Учился , работал ,похоронил близких , не курил , не пил , а Нищий пенсионер ! Нас таких очень много .
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каждый получает пенсию в зависимости от места своей работы, не? Почему другие то нормальную пенсию получают , а вы нет?
7
0
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Горожанин26 февраля 2018, 21:34
В ответ на комментарий пользователя
Это было бы очень смешно , если бы не было так грустно !! Ваша щедрость , чертовы чинуши превзошла все границы морали и совести , которых у вас нет !!
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Вообще не было никаких выплат. Сумма маленькая, но лучше, чем ничего. Или по миллиону всем нужно выплатить? Как бы не так
2
0
Согласны с автором?
ага26 февраля 2018, 21:37
А геям будут субсидии(?):-D(!)
1
4
Согласны с автором?
Дмитрий26 февраля 2018, 21:37
В ответ на комментарий пользователя
Вообще не было никаких выплат. Сумма маленькая, но лучше, чем ничего. Или по миллиону всем нужно выплатить? Как бы не так
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Хотя бы по пятаку !! А лучше по десять тысяч !!
1
1
Согласны с автором?
Горожанин26 февраля 2018, 22:05
В ответ на комментарий пользователя
Вот это щедрость!
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Да не знаю даже как потратят!
0
1
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Горожанин26 февраля 2018, 22:07
В ответ на комментарий пользователя
А геям будут субсидии(?):-D(!)
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Пшнх!
2
2
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₽¥$26 февраля 2018, 22:44
2е тысячи рублей вы серьёзно!? пфф
0
0
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Кирилл Владков26 февраля 2018, 22:51
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте -- http://krati.co/blog
1
0
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Горожанин26 февраля 2018, 23:12
2руб это большие деньги! Спасибо олигархам за их любовь к простому народу:-)
0
1
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