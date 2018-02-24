Казань выходит на батл: открыта регистрация команд на Чемпионат KFC по футболу и стритболу

В Казани стартовала регистрация команд на Чемпионаты KFC по футболу и стритболу, которая продлится до 10 апреля. Отборочные этапы пройдут с 10 марта по 5 мая. Спортивные Чемпионаты KFC — это сердце большого проекта для молодежи, именно с них начиналась история KFC BATTLE. Сегодня Чемпионаты KFC объединяют десятки тысяч молодых спортсменов — простых ребят из разных городов по всей России и СНГ — под знаком дружбы и здорового соперничества. Главный приз для победителей турниров — поездка в Европу от туроператора SUNMAR. Участие традиционно абсолютно бесплатное!

Что нужно, чтобы выиграть главный приз? Собрать команду единомышленников, зарегистрироваться на официальном сайте и показать всей стране, что именно вы достойны называться лучшими. Вдохновлять на победу участников соревнований в этом году будут именитые опытные наставники: чемпион России, обладатель кубка УЕФА и лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков и чемпион NBA, центровой клуба «Бруклин Нетс» Тимофей Мозгов.

Кроме того, в новом сезоне продолжает работать скаутская система, в рамках которой в 2018 году в 10 городах финальные матчи по футболу и стритболу посетят скауты ведущих местных клубов. Лучших игроков пригласят в профессиональные клубы и академии. Не упустите шанс заявить о себе и добиться успеха!

К участию в Чемпионате KFC по футболу допускаются команды из 5-7 игроков (5 основных и не более двух запасных), команды по стритболу должны состоять из трех или четырех участников (1 запасной). По правилам, допускается участие в одной команде не более двух профессиональных игроков в футболе и одного — в стритболе. В Чемпионате KFC по футболу могут принимать участие юноши возрастом от 14 лет и старше, девушки от 14 до 25 лет, в Чемпионате KFC по стритболу — юноши возрастом от 14 лет до 21 года и девушки от 14 до 25 лет включительно.

Победители отборочных этапов отправятся на региональные фестивали, где им предстоит бороться за путевку на Суперфинал KFC BATTLE, который пройдет в июле в Москве.

Регистрация на другие батлы начнется в апреле. В этом году в рамках KFC BATTLE впервые пройдет Чемпионат KFC по киберспорту (DOTA 2), проявить себя можно будет также в воркауте и в творческих дисциплинах: вокале, рэпе, блогинге и фотографии. Проект вновь поддерживают исполнители Егор Крид и L’One, которые уже стали своего рода талисманами музыкальных направлений KFC BATTLE и помогли многим участникам проекта найти свой путь в жизни.

Подробная информация и условия участия — www.kfcbattle.com

KFC BATTLE — это масштабный спортивный и культурно-образовательный проект бренда KFC для молодых людей, которые хотят найти свой путь. Проект продвигает идеи активного образа жизни и дает возможности для саморазвития. Это уникальная стартовая платформа, которая позволяет молодежи реализовать себя, понять, в чем они действительно сильны, и найти единомышленников.