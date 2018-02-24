В Набережных Челнах по делу о гибели рабочего на стройке задержан прораб

В Набережных Челнах по делу о гибели рабочего на стройке задержан 27-летний прораб компании «Домкор Строй» Ренат Ахмадинуров.

Как пишет «Бизнес Онлайн» со ссылкой на источники, он проходит по делу в качестве подозреваемого.

Напомним, сегодня утром на территории строительной площадки дома 63/10 при проведении работ сотрудниками фирмы «Домкор Строй» на 60-летнего сварщика упала бетонная плита. В результате чего мужчина скончался на месте.

- Рабочий погиб в результате нарушения неустановленным лицом правил безопасности. В офисе строительной фирмы прошли обыски, - сообщили в Следственном комитете РТ.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Расследование продолжается.