Глава поселения под Нижнекамском: «В Татарстане села становятся похожими на Лас-Вегас»

В Татарстане села становятся похожими на Лас-Вегас. Об этом заявил глава Сухаревского сельского поселения Ришат Галимов на отчетной сессии в Нижнекамске.

По его словам, в республике реализуются много программ, которые направлены на развитие села.

- Если говорить об освещении, то наши села становятся похожими на Лас-Вегас, где даже ночью можно найти иголку, - сказал Галимов.

Глава поселения также отметил, что важную роль в этом играет программа самообложения.

- В Сухарево открыли пусть и небольшую, но свою аллею под названием «Рябинушка». Рядом с ней построили детский велодром, где, сделав необходимые разметки, обучаем ребят правилам дорожного движения. Своими силами построили спортивный центр «Батыр», - добавил он.