«Он был авторитетом для Ельцина»: жена первого президента РФ встретилась с Шаймиевым

Вдова первого президента России Наина Ельцина заявила, что Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев был авторитетом для Бориса Ельцина.

- Борис Николаевич всегда его ценил и советовался с ним. Минтимер Шарипович был авторитетом для него, - сказала Наина Ельцина в ходе своего визита в Казань

Она также отметила, что республика с каждым президентом становится все краше.

- Татарстан – гостеприимная республика, все всегда с улыбкой. Всегда красочно, открыто, - передает пресс-служба правительства РТ.

Напомним, Наина Ельцина приехала в Казань на церемонию награждения победителей международного теннисного турнира серии ITF «Кубок Ельцина-2018». Турнир уже проводится 8-й раз. В этом году в нем приняли участие 160 спортсменов из 22 стран мира.