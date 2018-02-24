В Казани завели дело на студента, разместившего на странице ВК ссылку на откровенные фото

В Казани завели дело на 20-летнего студента КГАСУ, который выложил на "фейковую" страницу "ВКонтакте" ссылку на папку с откровенными фотографиями несовершеннолетней девушки. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Предварительно, студент в сентябре прошлого года у себя дома в квартире по улице Калинина выложил на странице "ВКонтакте" ссылку на папку в сервисе "Яндекс.Диск", где были размещены откровенные фото 17-летней девушки.

- 21 февраля Следственный комитет возбудил дело по статье "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних", парень был задержан и отправлен под домашний арест, - сообщили ProKazan.ru.

Продолжается расследование.