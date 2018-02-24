В Татарстане выдадут 250-тысячный сертификат на материнский капитал

В Татарстане за годы действия программы материнского капитала 248 тыс молодых семей уже получили сертификаты. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщила заместитель управляющего ОПФР по РТ Асия Валиуллина.

- Начиная с 2007 года семьи из Татарстана по этой программе получили поддержку от государства на общую сумму более 70 млрд рублей, - сказала Валиуллина.

Ожидается, что в ближайшее время в республике будут вручать 250-тысячный сертификат.

Напомним, с 2018 года по закону о материнском капитале вступили в силу несколько нововведений. Так, программа материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года.

- Кроме того, введена ежемесячная выплата из материнского капитала в случае рождении второго ребенка с 1 января 2018 года. Также снят мораторий на направление материнского капитала на дошкольное образование. Теперь маткапитал можно использовать уже через два месяца с момента приобретения права на него, - рассказали на пресс-конференции.