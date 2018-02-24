Татарстанцам разрешат расплатиться за льготную ипотеку материнским капиталом

Семьи, в которых в 2018 году появится второй, третий и последующий ребенок, смогут претендовать на получение льготной ипотеки, которую можно гасить средствами материнского капитала. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции журналистам сообщила начальник отдела соцвыплат Пенсионного фонда России по Татарстану Гульсина Сабирова.

- Жители Татарстана, получившие материнский капитал, могут воспользоваться льготными условиями кредитования, чтобы улучшить свои жилищные условия по льготной ставке — 6% годовых. При этом расплатиться по кредиту можно, не дожидаясь трехлетия ребенка, - отметила Сабирова.

Так, по словам спикера, большиство участников программы уже потратили эти деньги на улучшение жилищных условий.

Напомним, программа материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. Чтобы получить маткапитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. Отметим, что размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 тыс рублей.